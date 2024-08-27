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Трамп назвал дату дебатов с Харрис
Трамп назвал дату дебатов с Харрис - РИА Новости, 27.08.2024
Трамп назвал дату дебатов с Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:52
2024-08-27T21:52
2024-08-27T22:04
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября."Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Их покажут на ABC фейк News, самым грязным и нечестным телетранслятором, 10 сентября из Филадельфии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он подчеркнул, что дебаты пройдут по тем же правилам, что и июньские с участием Джо Байдена."Кандидаты будут стоять, им нельзя приносить записи или шпаргалки. Телеканал ABC заверил, что дебаты будут честными и равными, а стороны не получат вопросы заранее", - указал Трамп.Он отметил, что Fox News оставит место в сетке вещания для дебатов на 4 сентября, если Харрис согласится на них. Третий раунд дебатов на NBC News пока не согласован, добавил политик.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал дату дебатов с Харрис
Трамп заявил, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября