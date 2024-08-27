https://ria.ru/20240827/covid-1968687763.html

В России заболеваемость COVID-19 выросла на треть за неделю

В России заболеваемость COVID-19 выросла на треть за неделю - РИА Новости, 27.08.2024

В России заболеваемость COVID-19 выросла на треть за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 33,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:03

2024-08-27T11:03

2024-08-27T11:06

здоровье - общество

россия

китай

ухань

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 33,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 33,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 75 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1 943 человек с коронавирусом, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте России, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 12 981 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 22,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за прошедшую неделю 17 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240827/covid-19-1968643185.html

россия

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии