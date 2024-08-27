https://ria.ru/20240827/covid-19-1968643185.html

Исследование выявило нарушения у многих переболевших COVID-19 детей

Исследование выявило нарушения у многих переболевших COVID-19 детей - РИА Новости, 27.08.2024

Исследование выявило нарушения у многих переболевших COVID-19 детей

Порядка 40% родителей отметили снижение физической активности и работоспособности у своих детей, которые переболели коронавирусом, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:57

2024-08-27T03:57

2024-08-27T10:34

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Порядка 40% родителей отметили снижение физической активности и работоспособности у своих детей, которые переболели коронавирусом, об этом свидетельствуют данные исследования Центра развития инклюзивного образования РАО, которые оказались в распоряжении РИА Новости. "Наиболее распространенными специфическими последствиями перенесенной инфекции были нарушение функции легких, астенический синдром и снижение психического функционирования: порядка 40% родителей отметили у своего чада снижение физической активности и/или работоспособности", - говорится в исследовании. В 2020-2022 годах учеными был проведен опрос родителей более 11 тысяч детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Исследование показало, что у детей также наблюдалось ухудшение аппетита, нарушение сна и увеличение его продолжительности, вялость, снижение настроения, лабильность, ухудшение памяти – эти признаки могут свидетельствовать об астении и истощении адаптационных механизмов личности. "Наши специалисты убеждены, что наряду с медицинскими восстановительными мероприятиями программа реабилитации после коронавируса должна включать психолого-педагогическую помощь", - рассказали исследователи, отметив, что особое внимание следует уделять детям "группы риска": с тяжелыми хроническими болезнями, психическими расстройствами, находящимися в трудной жизненной ситуации. "Для них целесообразна организация индивидуального медико-психолого-педагогическое сопровождения", - заключили специалисты.

https://ria.ru/20240820/covid-19-1967262323.html

https://ria.ru/20240817/kompensatsiya-1966797358.html

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коронавирус covid-19, общество, здоровье, социальный навигатор, детские вопросы