https://ria.ru/20240827/bakalchuk-1968727043.html

Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"

Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ" - РИА Новости, 27.08.2024

Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале, что направил письмо в адрес Павла Дурова и администрации мессенджера с просьбой не РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:36

2024-08-27T13:36

2024-08-27T13:36

павел дуров

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ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале, что направил письмо в адрес Павла Дурова и администрации мессенджера с просьбой не передавать компании ООО "РВБ" каналы Wildberries. "Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы - неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность", - написал Бакальчук во вторник. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а ее гендиректор Роберт Мирзоян также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Wildberries была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Ближе к концу июля текущего года Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, а Татьяна Бакальчук – о подаче заявления в суд для расторжения брака. По ее словам, в Wildberries Владиславу принадлежит только 1% акций и в управлении он не участвует. ООО "РВБ" в начале августа приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Также к РВБ уже перешли доменные имена Wildberries. А Владислав Бакальчук подал в Роспатент документы для регистрации товарного знака "ВБ" - с его слов, по этим инициалам была названа и сама Wildberries, а регистрация бренда поможет защитить права на домен wb.ru. В своем свежем посте Бакальчук опубликовал копию письма от юридического агентства IQ Technology, представляющего интересы бизнесмена. В нем говорится, что Бакальчук был уведомлен о передаче прав администрирования каналов маркетплейса ООО "РВБ" и другим третьим лицам. Однако, как утверждается в этом письме, датированном 26 августа, эти права входят в состав совместно нажитого имущества Бакальчука и его супруги Татьяны, при этом согласия Владислава на передачу прав получено не было, а любые попытки передать РВБ права на каналы незаконны. В тексте также указывается, что администрирование публичных каналов является частью предпринимательской деятельности и может быть оценено в денежном эквиваленте. Сам Бакальчук в посте отмечает, что стоимость двух каналов компании, на которые в сумме подписаны 350 тысяч человек, составляет "минимум 140 миллионов рублей" - ссылается на оценку, что стоимость привлечения одного качественного подписчика сегодня начинается от 400 рублей. Бизнесмен также выразил поддержку в адрес Дурова и его команды. Он сказал, что следит за новостями про арест и уверен, что основатель Telegram невиновен и скоро будет освобожден. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему до сих пор не предъявлены официальные обвинения, но его задержание было продлено до 28 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дело против него было возбуждено 8 июля отделом по борьбе с киберпреступлениями прокуратуры Парижа.

https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968622915.html

https://ria.ru/20240820/znak-1967323827.html

https://ria.ru/20240816/bakalchuk-1961937220.html

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