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Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ" - РИА Новости, 27.08.2024
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13:36 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/bakalchuk-1968727043.html
Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"
Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ" - РИА Новости, 27.08.2024
Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале, что направил письмо в адрес Павла Дурова и администрации мессенджера с просьбой не РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:36
2024-08-27T13:36
павел дуров
владислав бакальчук
wildberries
telegram
ситуация вокруг wildberries
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале, что направил письмо в адрес Павла Дурова и администрации мессенджера с просьбой не передавать компании ООО "РВБ" каналы Wildberries. "Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы - неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность", - написал Бакальчук во вторник. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а ее гендиректор Роберт Мирзоян также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Wildberries была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Ближе к концу июля текущего года Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, а Татьяна Бакальчук – о подаче заявления в суд для расторжения брака. По ее словам, в Wildberries Владиславу принадлежит только 1% акций и в управлении он не участвует. ООО "РВБ" в начале августа приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Также к РВБ уже перешли доменные имена Wildberries. А Владислав Бакальчук подал в Роспатент документы для регистрации товарного знака "ВБ" - с его слов, по этим инициалам была названа и сама Wildberries, а регистрация бренда поможет защитить права на домен wb.ru. В своем свежем посте Бакальчук опубликовал копию письма от юридического агентства IQ Technology, представляющего интересы бизнесмена. В нем говорится, что Бакальчук был уведомлен о передаче прав администрирования каналов маркетплейса ООО "РВБ" и другим третьим лицам. Однако, как утверждается в этом письме, датированном 26 августа, эти права входят в состав совместно нажитого имущества Бакальчука и его супруги Татьяны, при этом согласия Владислава на передачу прав получено не было, а любые попытки передать РВБ права на каналы незаконны. В тексте также указывается, что администрирование публичных каналов является частью предпринимательской деятельности и может быть оценено в денежном эквиваленте. Сам Бакальчук в посте отмечает, что стоимость двух каналов компании, на которые в сумме подписаны 350 тысяч человек, составляет "минимум 140 миллионов рублей" - ссылается на оценку, что стоимость привлечения одного качественного подписчика сегодня начинается от 400 рублей. Бизнесмен также выразил поддержку в адрес Дурова и его команды. Он сказал, что следит за новостями про арест и уверен, что основатель Telegram невиновен и скоро будет освобожден. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему до сих пор не предъявлены официальные обвинения, но его задержание было продлено до 28 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дело против него было возбуждено 8 июля отделом по борьбе с киберпреступлениями прокуратуры Парижа.
https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968622915.html
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павел дуров, владислав бакальчук, wildberries, telegram, ситуация вокруг wildberries, россия
Павел Дуров, Владислав Бакальчук, Wildberries, Telegram, Ситуация вокруг Wildberries, Россия
Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"

Бакальчук попросил Дурова не передавать каналы Wildberries в адрес ООО "РВБ"

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале, что направил письмо в адрес Павла Дурова и администрации мессенджера с просьбой не передавать компании ООО "РВБ" каналы Wildberries.
"Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы - неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность", - написал Бакальчук во вторник.
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В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а ее гендиректор Роберт Мирзоян также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
Wildberries была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. Ближе к концу июля текущего года Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, а Татьяна Бакальчук – о подаче заявления в суд для расторжения брака. По ее словам, в Wildberries Владиславу принадлежит только 1% акций и в управлении он не участвует.
ООО "РВБ" в начале августа приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Также к РВБ уже перешли доменные имена Wildberries. А Владислав Бакальчук подал в Роспатент документы для регистрации товарного знака "ВБ" - с его слов, по этим инициалам была названа и сама Wildberries, а регистрация бренда поможет защитить права на домен wb.ru.
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В своем свежем посте Бакальчук опубликовал копию письма от юридического агентства IQ Technology, представляющего интересы бизнесмена. В нем говорится, что Бакальчук был уведомлен о передаче прав администрирования каналов маркетплейса ООО "РВБ" и другим третьим лицам. Однако, как утверждается в этом письме, датированном 26 августа, эти права входят в состав совместно нажитого имущества Бакальчука и его супруги Татьяны, при этом согласия Владислава на передачу прав получено не было, а любые попытки передать РВБ права на каналы незаконны.
В тексте также указывается, что администрирование публичных каналов является частью предпринимательской деятельности и может быть оценено в денежном эквиваленте. Сам Бакальчук в посте отмечает, что стоимость двух каналов компании, на которые в сумме подписаны 350 тысяч человек, составляет "минимум 140 миллионов рублей" - ссылается на оценку, что стоимость привлечения одного качественного подписчика сегодня начинается от 400 рублей.
Бизнесмен также выразил поддержку в адрес Дурова и его команды. Он сказал, что следит за новостями про арест и уверен, что основатель Telegram невиновен и скоро будет освобожден. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему до сих пор не предъявлены официальные обвинения, но его задержание было продлено до 28 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дело против него было возбуждено 8 июля отделом по борьбе с киберпреступлениями прокуратуры Парижа.
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Павел ДуровВладислав БакальчукWildberriesTelegramСитуация вокруг WildberriesРоссия
 
 
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