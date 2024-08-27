https://ria.ru/20240827/aes-1968771592.html

Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси

Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024

Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:37

2024-08-27T15:37

2024-08-27T15:40

рафаэль гросси

курская аэс

магатэ

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. "Хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями после того, как я провел большую часть дня здесь. В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным", - заявил Гросси журналистам, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. "Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", - добавил Гросси.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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рафаэль гросси, курская аэс, магатэ, безопасность