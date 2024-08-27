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Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
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15:37 27.08.2024 (обновлено: 15:40 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/aes-1968771592.html
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:37
2024-08-27T15:40
рафаэль гросси
курская аэс
магатэ
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. "Хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями после того, как я провел большую часть дня здесь. В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным", - заявил Гросси журналистам, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. "Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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рафаэль гросси, курская аэс, магатэ, безопасность
Рафаэль Гросси, Курская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным.
"Хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями после того, как я провел большую часть дня здесь. В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным", - заявил Гросси журналистам, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции.
"Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", - добавил Гросси.
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Рафаэль ГроссиКурская АЭСМАГАТЭБезопасность
 
 
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