https://ria.ru/20240827/aes-1968771592.html
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:37
2024-08-27T15:37
2024-08-27T15:40
рафаэль гросси
курская аэс
магатэ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_73e8a3f1aaf8850c3f39e95eee1bfee4.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам посещения Курской АЭС, что станция работает в условиях, близких к нормальным. "Хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями после того, как я провел большую часть дня здесь. В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным", - заявил Гросси журналистам, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. "Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240827/grossi--1968766314.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_2e8b41497f48f4bda149b1ee2fe0d1b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, курская аэс, магатэ, безопасность
Рафаэль Гросси, Курская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: Курская АЭС работает в условиях, близких к нормальным