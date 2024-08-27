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Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024

Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:02

2024-08-27T15:02

2024-08-27T15:17

специальная военная операция на украине

курская область

курчатов

рафаэль гросси

курская аэс

россия

магатэ

вооруженные силы украины

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КУРЧАТОВ (Курская обл.), 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости.Гостя сопровождают врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и мэр Курчатова Игорь Корпунков, а также министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В частности, главе МАГАТЭ показали спортивный зал образовательного учреждения.Ранее Гросси посетил Курскую АЭС.

https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968719421.html

курская область

курчатов

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курская область, курчатов, рафаэль гросси, курская аэс, россия, магатэ, вооруженные силы украины