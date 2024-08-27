https://ria.ru/20240827/aes-1968760103.html
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:02
2024-08-27T15:02
2024-08-27T15:17
специальная военная операция на украине
курская область
курчатов
рафаэль гросси
курская аэс
россия
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968764648_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_80d38d69262bb760e2941b327ca43ebf.jpg
КУРЧАТОВ (Курская обл.), 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости.Гостя сопровождают врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и мэр Курчатова Игорь Корпунков, а также министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В частности, главе МАГАТЭ показали спортивный зал образовательного учреждения.Ранее Гросси посетил Курскую АЭС.
https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968719421.html
курская область
курчатов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968764648_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_d88d559a3a5280ea28e165d1338d9225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, курчатов, рафаэль гросси, курская аэс, россия, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курчатов, Рафаэль Гросси, Курская АЭС, Россия, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в курчатовскую гимназию №1, завершив визит на АЭС