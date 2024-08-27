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Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 27.08.2024 (обновлено: 15:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/aes-1968760103.html
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:02
2024-08-27T15:17
специальная военная операция на украине
курская область
курчатов
рафаэль гросси
курская аэс
россия
магатэ
вооруженные силы украины
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КУРЧАТОВ (Курская обл.), 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости.Гостя сопровождают врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и мэр Курчатова Игорь Корпунков, а также министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В частности, главе МАГАТЭ показали спортивный зал образовательного учреждения.Ранее Гросси посетил Курскую АЭС.
https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968719421.html
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курская область, курчатов, рафаэль гросси, курская аэс, россия, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курчатов, Рафаэль Гросси, Курская АЭС, Россия, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Глава МАГАТЭ завершил визит на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в курчатовскую гимназию №1, завершив визит на АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове. 27 августа 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
КУРЧАТОВ (Курская обл.), 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в курчатовскую гимназию №1, его визит на Курскую АЭС завершился, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гостя сопровождают врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и мэр Курчатова Игорь Корпунков, а также министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В частности, главе МАГАТЭ показали спортивный зал образовательного учреждения.
Ранее Гросси посетил Курскую АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурчатовРафаэль ГроссиКурская АЭСРоссияМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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