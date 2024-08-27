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Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным

Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным - РИА Новости, 27.08.2024

Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является беспрецедентным в истории Франции, а подозрения французской прокуратуры гротескны, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:15

2024-08-27T17:15

2024-08-27T17:16

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ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова является беспрецедентным в истории Франции, а подозрения французской прокуратуры гротескны, заявил во вторник РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. "Это первый случай, когда в стране задержан генеральный директор социальной сети с 900 миллионами пользователей. Его задержание является уникальным в истории страны. Во время протестов "желтых жилетов" президент Макрон вызвал Марка Цукерберга, главу Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.), чтобы дать ему моральную оценку тому факту, что призывы к протесту исходили из его социальной сети. Конечно, Цукерберг не был задержан, поэтому арест Павла Дурова является беспрецедентным", - сказал эксперт. "Основанием для задержания Дурова, не говоря уже об уголовных преступлениях, является отказ сотрудничать со следственным судьей в предоставлении доступа к учетным записям пользователей (Telegram – ред.) для продолжения расследования в отношении подозреваемых. Но 12 преступлений, в которых его подозревают, просто гротескны. Они варьируются от торговли наркотиками до детской порнографии, что смешно, потому что во Франции, как и во многих других странах, уголовная ответственность носит только личный характер. Нужно быть либо непосредственным участником, либо соучастником преступлений. Однако в этой ситуации мы не можем считать его соучастником, поскольку он просто управлял социальной сетью с 900 миллионами пользователей", - добавил адвокат. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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