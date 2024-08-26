https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html

Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ

Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ

Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — Прим. ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:16

2024-08-26T22:16

2024-08-26T22:41

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

киев

красноармейск

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — Прим. ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. "Главком (ВСУ Александр Сырский. — Прим. ред.) докладывал о ситуации на фронте. <...> О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины