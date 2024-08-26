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Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 26.08.2024 (обновлено: 22:41 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ
Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — Прим. ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:16
2024-08-26T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
красноармейск
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — Прим. ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. &quot;Главком (ВСУ Александр Сырский. — Прим. ред.) докладывал о ситуации на фронте. &lt;...&gt; О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское&quot;, — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240826/ritter-1968421569.html
донецкая народная республика
киев
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Красноармейск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ

Зеленский: Красноармейское направление на подконтрольной ВСУ части ДНР — сложное

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — Прим. ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.
«

"Главком (ВСУ Александр Сырский. — Прим. ред.) докладывал о ситуации на фронте. <...> О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасноармейскВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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