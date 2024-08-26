https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968632601.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T23:44

2024-08-26T23:44

2024-08-26T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины