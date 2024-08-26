https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:39

2024-08-26T20:39

2024-08-26T20:52

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов."Интересен и Павел Дуров, где-то в 2018 году, когда русские начали первое мягкое давление. В тот день, когда оно началось, 26 организаций с Запада подписали обращение к российскому государству не нарушать свобод. Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам", - сказал Вучич в эфире TV Pink.Глава сербского государства ожидает приезд в Белград президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа, в программе визита встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве Сербии и Франции.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами.По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240826/durov-1968616410.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html

франция

сербия

париж

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франция, в мире, технологии, сербия, париж, павел дуров, telegram, александр вучич, эммануэль макрон