"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
Вучич об аресте Дурова: все искажено, реалии меняются из-за интересов Запада
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов.
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"Интересен и Павел Дуров, где-то в 2018 году, когда русские начали первое мягкое давление. В тот день, когда оно началось, 26 организаций с Запада подписали обращение к российскому государству не нарушать свобод. Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам", - сказал Вучич в эфире TV Pink.
Глава сербского государства ожидает приезд в Белград президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа, в программе визита встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве Сербии и Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами.
По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.