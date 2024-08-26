https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html

В ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло, пишут СМИ

В ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

В ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло, пишут СМИ

Украинские военные жалуются, что нападение Киева на Курскую область не повлияло на ситуацию на фронте, сообщает газета Times с ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:26

2024-08-26T11:26

2024-08-26T11:26

курская область

красноармейск

киев

александр сырский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные жалуются, что нападение Киева на Курскую область не повлияло на ситуацию на фронте, сообщает газета Times с ссылкой на украинских военных. Как пишет издание, Украина надеялась, что ее недавнее вторжение в Курскую область может "облегчить нагрузку" на ее войска в Донбассе, где ВСУ переживают "почти невыносимое давление". По данным издания, этого "не произошло". "Это (атака Курской области - ред.) не повлияло на наш фронт. Атаки РФ постоянно продолжаются", - цитирует издание капитана 47-й бригады ВСУ Дзвениславу Римар, участвовавшую в боях у Красноармейска. Римар указала Times на изможденность украинских военных и тяжелую ситуацию на фоне боев за Красноармейск. Как утверждает издание со ссылкой на телефонные разговоры с военными командирами Киева, ВСУ объясняют коллапс Киева в направлении Красноармейска в большей степени нехваткой людей. "Украинские военные командиры изо всех сил старались объяснить очевидный коллапс вокруг Покровска (Красноармейск - ред.), некоторые обвиняли в нехватке артиллерийских снарядов, другие - в новой российской тактике или в использовании планирующих бомб и радиоэлектронной борьбы. Однако они согласились, что одна из самых больших проблем, с которыми они сталкиваются, - это значительное численное превосходство", - отмечает газета со ссылкой на телефонные разговоры с военными. Издание подводит итог, что Красноармейск может стать самым крупным освобожденным городом по численности жителей после Артемовска. В то же время газета Telegraph утверждает, что от исхода нападения украинских войск на Курскую область будет зависеть судьба главкома ВСУ Александра Сырского. По данным издания, в Киеве считают, что это вторжение стало попыткой Сырского "искупить свою вину" за предыдущие неудачи в бою. Газета также назвала решение напасть на Курскую область рискованным, так как отправка украинских войск туда ослабила позиции Киева на Донбассе. Ранее на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района. Красноармейск (переименован Украиной в Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html

https://ria.ru/20240815/napadenie-1966300740.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html

курская область

красноармейск

киев

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Дарья Буймова

курская область, красноармейск, киев, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины