https://ria.ru/20240826/telegram-1968604475.html

Бельгийский регулятор не получал данных о нарушениях Telegram в Евросоюзе

Бельгийский регулятор не получал данных о нарушениях Telegram в Евросоюзе - РИА Новости, 26.08.2024

Бельгийский регулятор не получал данных о нарушениях Telegram в Евросоюзе

Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:17

2024-08-26T19:17

2024-08-26T19:41

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА новости. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо данных о нарушениях со стороны мессенджера новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС.Регулятор комментировал вопрос РИА Новости о том, связано ли задержание основателя Telegram Павла Дурова с жалобами на нарушение общеевропейских правил."IBPT на сегодняшний день не получал информации в соответствии с Законом о цифровых услугах ЕС об отсутствии со стороны Telegram реакции на предписания властей в соответствии со статьями 9 и 10", - сказала агентству официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон. При этом она добавила, что регулятор продолжит внимательно следить за тем, как Telegram выполняет предписания компетентных органов власти.В мае этого года стало известно, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций будет осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза. Причина такого решения – регистрация в Бельгии компании EDSR, представляющей интересы мессенджера Telegram.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.До истечения срока предварительного задержания, который был продлен до 96 часов, Дуров должен предстать перед судом, который решит оставлять ли его под стражей.На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Ранее Европейская комиссия усилила контроль за соцсетями, работающими на территории Евросоюза, в рамках закона о цифровых услугах.В частности, Еврокомиссия в преддверии выборов в Европейский парламент открыла расследование против компании Meta* из-за политического контента в принадлежащих ей социальных сетях Facebook* и Instagram*. Также проводятся проверки в отношении TikTok.В ЕК пообещали проводить расследование и вводить меры против платформ, которые не будут выполнять рекомендации перед, во время и после выборов в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах ЕС.Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240826/oon-1968599317.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

https://ria.ru/20240826/makron-1968591207.html

https://ria.ru/20240826/ekspert-1968582383.html

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франция, telegram, в мире, бельгия, павел дуров, евросоюз, задержание павла дурова во франции