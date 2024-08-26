https://ria.ru/20240826/telegram-1968602810.html
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком - РИА Новости, 26.08.2024
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:05
2024-08-26T19:05
2024-08-26T19:05
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
telegram
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. "Как только сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически", - говорится в сообщении. Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций. РИА Новости направило запрос мессенджеру. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html
https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram
Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
У некоторых пользователей Telegram внутренний криптокошелек работает с задержкой
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. "Как только сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически", - говорится в сообщении.
Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций.
РИА Новости направило запрос мессенджеру.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров
был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.