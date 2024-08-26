https://ria.ru/20240826/telegram-1968577876.html

Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК

Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.08.2024

Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК

Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:23

2024-08-26T17:23

2024-08-26T17:23

в мире

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии, комментируя задержание во Франции основателя соцсети Павла Дурова. "Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам. Например, DSA требует от платформ предоставлять пользователям средства для маркирования противозаконного контента, а также сотрудничать с национальными органами власти, в том числе, когда они узнают о серьезных преступлениях или, когда они получают запрос предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. Эти обязательства распространяются на все онлайн-платформы в ЕС, независимо от их размера", - пояснил собеседник агентства. В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах. Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html

https://ria.ru/20240826/evrosojuz-1968576730.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, еврокомиссия