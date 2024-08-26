Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК
ЕК: Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии, комментируя задержание во Франции основателя соцсети Павла Дурова.
"Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам. Например, DSA требует от платформ предоставлять пользователям средства для маркирования противозаконного контента, а также сотрудничать с национальными органами власти, в том числе, когда они узнают о серьезных преступлениях или, когда они получают запрос предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. Эти обязательства распространяются на все онлайн-платформы в ЕС, независимо от их размера", - пояснил собеседник агентства.
В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах.
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.