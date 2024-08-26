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Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.08.2024
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17:23 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/telegram-1968577876.html
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.08.2024
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК
Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:23
2024-08-26T17:23
в мире
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии, комментируя задержание во Франции основателя соцсети Павла Дурова. "Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам. Например, DSA требует от платформ предоставлять пользователям средства для маркирования противозаконного контента, а также сотрудничать с национальными органами власти, в том числе, когда они узнают о серьезных преступлениях или, когда они получают запрос предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. Эти обязательства распространяются на все онлайн-платформы в ЕС, независимо от их размера", - пояснил собеседник агентства. В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах. Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html
https://ria.ru/20240826/evrosojuz-1968576730.html
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в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, еврокомиссия
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Еврокомиссия
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК

ЕК: Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Telegram, как и другие онлайн-платформы, обязан соблюдать законы в ЕС, включая сотрудничество с властями стран союза, заявили РИА Новости в Еврокомиссии, комментируя задержание во Франции основателя соцсети Павла Дурова.
"Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам. Например, DSA требует от платформ предоставлять пользователям средства для маркирования противозаконного контента, а также сотрудничать с национальными органами власти, в том числе, когда они узнают о серьезных преступлениях или, когда они получают запрос предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. Эти обязательства распространяются на все онлайн-платформы в ЕС, независимо от их размера", - пояснил собеседник агентства.
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В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах.
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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В миреФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииЕврокомиссия
 
 
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