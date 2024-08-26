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Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма - РИА Новости, 26.08.2024
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Туризм
 
14:38 26.08.2024 (обновлено: 14:40 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/studenty-1968524308.html
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма - РИА Новости, 26.08.2024
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма
Более 73 тысяч бюджетных мест выделено в российских колледжах и вузах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:38
2024-08-26T14:40
туризм
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 73 тысяч бюджетных мест выделено в российских колледжах и вузах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства в 2024 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году по программам высшего и среднего профессионального образования, связанных с туризмом и гостеприимством, установлено более 73 тысяч бюджетных мест. Уверен, каждый новый выпуск студентов будет пополнять индустрию отличными специалистами, способными поднять российский туризм на новый уровень", – приводятся слова Чернышенко в сообщении аппарата вице-премьера. Там уточнили, что сейчас в индустрии туризма и сервиса занято порядка 1 миллиона человек. А обучение по данному направлению осуществляется в более чем 250 вузах и 1,5 тысячи колледжах. На сегодняшний день обучение проходит порядка 333,4 тысячи человек. По данным Минэкономразвития, которые привели в аппарате Чернышенко, к 2030 году туротрасли дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников. Из них 320 тысяч – только в гостиничном хозяйстве. Еще около 80 тысяч – в сфере туристического сервиса: экскурсоводы, инструкторы, туроператоры, турагенты. Также сегодня ведется работа по повышению квалификации и профессиональному переобучению уже работающих специалистов, указали в сообщении. Для этого в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" созданы отраслевые центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Они начали работу в сентябре 2023 года. "В отраслевых образовательных центрах обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в 2024 году прошли 2,3 тысячи специалистов. Среди них – экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса. Мы также призываем активно участвовать в подготовке кадров крупные компании, работающие на туристическом рынке через создание корпоративных образовательных центров", – процитировали в сообщении министра экономического развития Максима Решетникова. Отмечается, что в сентябре 2024 года состоится открытие академии группы "Мантера". Ожидается, что компания создаст систему непрерывного обучения на основе опыта создания и управления крупнейшими туристическими объектами. Слушателям будут доступны онлайн и офлайн программы, дистанционные курсы и очные тренинги, мастер-классы и образовательные треки по профильным специализациям. Согласно прогнозам, к концу 2024 года обучение в академии пройдут более 500 человек, а к 2026 году эта цифра вырастет до 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html
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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, дмитрий чернышенко, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, туризм, навигатор абитуриента
Туризм, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество, Туризм, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма

Чернышенко: для студентов в сфере туризма выделили более 73 тысяч бюджетных мест

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 73 тысяч бюджетных мест выделено в российских колледжах и вузах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства в 2024 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году по программам высшего и среднего профессионального образования, связанных с туризмом и гостеприимством, установлено более 73 тысяч бюджетных мест. Уверен, каждый новый выпуск студентов будет пополнять индустрию отличными специалистами, способными поднять российский туризм на новый уровень", – приводятся слова Чернышенко в сообщении аппарата вице-премьера.
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Там уточнили, что сейчас в индустрии туризма и сервиса занято порядка 1 миллиона человек. А обучение по данному направлению осуществляется в более чем 250 вузах и 1,5 тысячи колледжах. На сегодняшний день обучение проходит порядка 333,4 тысячи человек. По данным Минэкономразвития, которые привели в аппарате Чернышенко, к 2030 году туротрасли дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников. Из них 320 тысяч – только в гостиничном хозяйстве. Еще около 80 тысяч – в сфере туристического сервиса: экскурсоводы, инструкторы, туроператоры, турагенты.
Также сегодня ведется работа по повышению квалификации и профессиональному переобучению уже работающих специалистов, указали в сообщении. Для этого в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" созданы отраслевые центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Они начали работу в сентябре 2023 года.
"В отраслевых образовательных центрах обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в 2024 году прошли 2,3 тысячи специалистов. Среди них – экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса. Мы также призываем активно участвовать в подготовке кадров крупные компании, работающие на туристическом рынке через создание корпоративных образовательных центров", – процитировали в сообщении министра экономического развития Максима Решетникова.
Отмечается, что в сентябре 2024 года состоится открытие академии группы "Мантера". Ожидается, что компания создаст систему непрерывного обучения на основе опыта создания и управления крупнейшими туристическими объектами. Слушателям будут доступны онлайн и офлайн программы, дистанционные курсы и очные тренинги, мастер-классы и образовательные треки по профильным специализациям. Согласно прогнозам, к концу 2024 года обучение в академии пройдут более 500 человек, а к 2026 году эта цифра вырастет до 8 тысяч человек.
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ТуризмРоссияМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОбществоТуризмНавигатор абитуриента
 
 
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