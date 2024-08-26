Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма
Чернышенко: для студентов в сфере туризма выделили более 73 тысяч бюджетных мест
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 73 тысяч бюджетных мест выделено в российских колледжах и вузах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства в 2024 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году по программам высшего и среднего профессионального образования, связанных с туризмом и гостеприимством, установлено более 73 тысяч бюджетных мест. Уверен, каждый новый выпуск студентов будет пополнять индустрию отличными специалистами, способными поднять российский туризм на новый уровень", – приводятся слова Чернышенко в сообщении аппарата вице-премьера.
Там уточнили, что сейчас в индустрии туризма и сервиса занято порядка 1 миллиона человек. А обучение по данному направлению осуществляется в более чем 250 вузах и 1,5 тысячи колледжах. На сегодняшний день обучение проходит порядка 333,4 тысячи человек. По данным Минэкономразвития, которые привели в аппарате Чернышенко, к 2030 году туротрасли дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников. Из них 320 тысяч – только в гостиничном хозяйстве. Еще около 80 тысяч – в сфере туристического сервиса: экскурсоводы, инструкторы, туроператоры, турагенты.
Также сегодня ведется работа по повышению квалификации и профессиональному переобучению уже работающих специалистов, указали в сообщении. Для этого в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" созданы отраслевые центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Они начали работу в сентябре 2023 года.
"В отраслевых образовательных центрах обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в 2024 году прошли 2,3 тысячи специалистов. Среди них – экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса. Мы также призываем активно участвовать в подготовке кадров крупные компании, работающие на туристическом рынке через создание корпоративных образовательных центров", – процитировали в сообщении министра экономического развития Максима Решетникова.
Отмечается, что в сентябре 2024 года состоится открытие академии группы "Мантера". Ожидается, что компания создаст систему непрерывного обучения на основе опыта создания и управления крупнейшими туристическими объектами. Слушателям будут доступны онлайн и офлайн программы, дистанционные курсы и очные тренинги, мастер-классы и образовательные треки по профильным специализациям. Согласно прогнозам, к концу 2024 года обучение в академии пройдут более 500 человек, а к 2026 году эта цифра вырастет до 8 тысяч человек.
В российских вузах увеличат число бюджетных мест в 2024 году
26 октября 2023, 14:37