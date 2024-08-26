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"Актерский треп". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине
"Актерский треп". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине - РИА Новости, 26.08.2024
"Актерский треп". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине
Массированный удар российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины продемонстрировал, что Владимир Зеленский беспомощен в вопросе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:50
2024-08-26T15:50
2024-08-26T15:50
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Массированный удар российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины продемонстрировал, что Владимир Зеленский беспомощен в вопросе укрепления ПВО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."(Массированный удар РФ — Прим. ред.) продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение - это просто так называемый "зеленый актерский треп". И это главное заключение", — отметил он.Российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине. Целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, уточнили в Минобороны.
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в мире, украина, россия, хмельницкий (город), владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Актерский треп". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине
Соскин назвал обещания Зеленского по укреплению ПВО Украины актерским трепом