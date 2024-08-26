https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров - РИА Новости, 26.08.2024
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:35
2024-08-26T17:35
2024-08-26T18:09
павел дуров
в мире
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию."Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram", — уточнили в материале.Кроме того, по данным агентства, Дуров все еще находится под стражей, против него ведется расследование.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/ekspert-1968582383.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968426503.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, в мире, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в Telegram
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на полицию.
«
"Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram", — уточнили в материале.
Кроме того, по данным агентства, Дуров все еще находится под стражей, против него ведется расследование.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж
пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.