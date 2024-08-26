https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html

Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров

Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров - РИА Новости, 26.08.2024

Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров

Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:35

2024-08-26T17:35

2024-08-26T18:09

павел дуров

в мире

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию."Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram", — уточнили в материале.Кроме того, по данным агентства, Дуров все еще находится под стражей, против него ведется расследование.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/ekspert-1968582383.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968426503.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павел дуров, в мире, задержание павла дурова во франции