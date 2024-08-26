https://ria.ru/20240826/shetner-1968414400.html

Сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути" актер поддержал арест Дурова

Сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути" актер поддержал арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути" актер поддержал арест Дурова

Канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря роли капитана звездолёта "Энтерпрайз" Джеймса Кирка в сериалах "Звездный путь", поддержал задержание во... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T01:54

2024-08-26T01:54

2024-08-26T01:54

павел дуров

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря роли капитана звездолёта "Энтерпрайз" Джеймса Кирка в сериалах "Звездный путь", поддержал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова, отметив, что платформа ничего не делает, чтобы бороться с мошенниками. Ранее французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что Дурову вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей "Сегодня во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо. Они (сотрудники Telegram - ред.) ничего не делают, чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Я устал от мошенников, которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня", - написал актер в соцсети X. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968413980.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968412722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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павел дуров