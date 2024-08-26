https://ria.ru/20240826/servis-1968474599.html

Сервис досудебного решения: помогает бизнесу, дисциплинирует госорганы

Сервис досудебного решения: помогает бизнесу, дисциплинирует госорганы - РИА Новости, 26.08.2024

Сервис досудебного решения: помогает бизнесу, дисциплинирует госорганы

При ведении бизнеса возникновение спорных ситуаций – обычное дело. Они могут возникать как между самими предпринимателями, так и по ходу их взаимоотношений с... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:34

2024-08-26T13:34

2024-08-26T13:34

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поддержка бизнеса

россия

кузнецк

пензенская область

александр исаевич

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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При ведении бизнеса возникновение спорных ситуаций – обычное дело. Они могут возникать как между самими предпринимателями, так и по ходу их взаимоотношений с различными государственными и муниципальными органами. Часто для бизнеса, особенно для малого и среднего, попадание в такую ситуацию может оказаться критическим и даже судьбоносным, поэтому быстрый выход из нее крайне важен. Это становится возможным с помощью сервисов досудебного решения, которые предлагает правительство в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Сервис 360° – скорая помощь бизнесуНа платформе МСП.РФ, созданной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП (КМСП), с 2022 года активно работает Сервис 360°, который стал востребованным каналом обратной связи между государством и малым бизнесом. Здесь предприниматели могут сообщить о нарушении своих прав, причем все обращения рассматриваются в короткие сроки – не более 15 рабочих дней. Сервис 360° был создан на базе "зеркального реестра проверок", разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина в целях получения информации от представителей МСП о нарушении их прав при проведении проверок. В дальнейшем функционал сервиса значительно расширился, и сегодня он охватывает практически все аспекты нарушения прав предпринимателей.Так, в рамках предотвращения административного давления на бизнес сервис рассматривает обращения от предпринимателей, связанные с нарушениями при проведении проверок, блокировкой счетов, штрафами и задолженностью перед государством.Другой фронт деятельности охватывает проблемы бизнеса, вызванные действием или бездействием заказчиков при закупке товаров, работ, услуг: нарушение сроков оплаты по договорам, предъявление избыточных требований.Также рассматриваются жалобы субъектов МСП на отказ в предоставлении поручительств и гарантий, отказ в предоставлении различных инструментов господдержки и многое другое, включая проблемы при работе на маркетплейсе. Фактически предприниматели могут попросить помощи по любому вопросу, и их обращение обязательно будет рассмотрено.Как это работаетРаботу Сервиса 360° в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" курирует Корпорация МСП. О реальных кейсах помощи предпринимателям регулярно рассказывает в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации Александр Исаевич. По его словам, ежемесячно через сервис поступает более 200 обращений, часть из которых требует юридического вмешательства института развития.Так, например, компания из Тюмени, столкнувшись с финансовыми трудностями, обратилась за помощью в получении рассрочки по уплате налогов на три года. Юристы корпорации проверили все документы и направили ходатайство в ФНС. В итоге рассрочка была получена, и компания смогла избежать банкротства.Исаевич также привел в пример историю в Перми, где районная администрация потребовала у туристической компании снять вывеску, которая ранее много лет не вызывала никаких вопросов. В итоге вывеску демонтировали, о чем и поступила жалоба от предпринимателя через Сервис 360°. Специалисты КМСП отреагировали и совместно с прокуратурой выяснили, что проверка о соответствии вывески паспорту объекта и правилам благоустройства была проведена с нарушениями, что дало возможность вернуть вывеску на место. При этом сам проверяющий был привлечен к административной ответственности, а главе администрации района было внесено представление.Также глава института развития рассказал о случае, когда именно молниеносное решение вопроса смогло спасти бизнес. В Ростовской области налоговая обнаружила у компании задолженность по налоговым платежам на 40 миллионов рублей. Несмотря на то, что у компании есть имущество и долгосрочные договоры, сумма была слишком большая, чтобы оплатить ее за раз. Владелец бизнеса совместно с налоговой выработал механизм вывода компании из дефолтного состояния, но на финальной стадии проблемой стал период рассрочки в рамках заключаемого мирового соглашения: она была нужна на срок более одного года. А для этого требовалось ходатайство от Корпорации. "Времени у нас было буквально два дня: на изучение всех обстоятельств дела, проверку компании, общение с должником, бюрократическую волокиту с бумажками. В итоге совместно с налоговой успели, вопрос разрешился, и арбитражный суд утвердил мировое соглашение. На такой скорости мы тоже работаем", - указал в своем канале Исаевич.Он также привел случай с индивидуальным предпринимателем из Московской области, который не смог вовремя поставить заказчику продукцию, получив за это справедливый штраф. Штраф был уплачен, однако через 2,5 месяца предприниматель узнал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, счета арестованы, работа парализована. Предприниматель передал приставам платежки об оплате задолженности, но счета так и оставались заблокированы. В ответ на его жалобу Корпорация МСП обратилась в Генпрокуратуру, после чего арест со счетов сняли в течение двух дней. Позже прокуратура установила факт нарушения со стороны должностных лиц районного отдела ФССП и приняла меры прокурорского реагирования.Также, по словам Исаевича, Корпорация регулярно решает вопросы по возврату долгов заказчиков. Так, компании из города Кузнецк Пензенской области подрядчик не оплатил выполненные в полном объеме работы по капитальному ремонту теплотрассы по муниципальному контракту (на сумму 26 миллионов рублей). Сотрудники КМСП, реагируя на запрос, связались с предпринимателем и компанией-должником, выяснив, что контракт заключен на условиях софинансирования за счет бюджетов Пензенской области, города Кузнецка и Фонда развития территорий. Специалисты обратились к председателю Собрания представителей города Кузнецка и к самому заказчику. Через две недели вся сумма вернулась предпринимателю.Досудебное обжалование на госуслугахВ 2023 году сервис досудебного обжалования был запущен и на портале госуслуг. Здесь предприниматели могут оспорить решение или действие разрешительного органа: отказ в выдаче разрешения, несоблюдение сроков оказания госуслуги или требование дополнительной оплаты.Как сообщили в аппарате правительства, при нормативном сроке рассмотрения обжалований, который составляет до 15 рабочих дней, фактически ответ от госоргана предприниматель получает быстрее – в среднем в течение восьми дней. Таким образом, для представителей бизнеса сервис досудебного обжалования является возможностью быстро и удобно оспорить действия разрешительного органа."Сервис досудебного обжалования стал эффективным инструментом повышения исполнительской дисциплины госорганов. Прозрачность процедур получения разрешений и досудебного обжалования мотивирует министерства и ведомства строго их соблюдать. Для нас жалобы – это обратная связь напрямую от бизнеса, которую мы используем для дальнейшего совершенствования процедур", – сказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся на правительственном сайте.В настоящее время механизм досудебного обжалования действует для 410 видов лицензий и разрешений. С момента его запуска предприниматели направили порядка 900 обращений, причем более 60% от общего их числа было подано в 2024 году, что свидетельствует о росте востребованности сервиса.На сайте правительства отмечается, что содержание всех жалоб от предпринимателей детально изучается и используется для дальнейшего совершенствования сферы лицензий и разрешений, в том числе упрощения процедуры выдачи разрешительных документов. Эта работа ведется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" на площадках аппарата правительства, Минэкономразвития и Аналитического центра при правительстве РФ.В августе правительство Российской Федерации утвердило перечень лицензий и разрешений, для которых с 1 сентября 2024 года процедура досудебного обжалования станет обязательной. Если заявитель захочет оспорить действия разрешительных органов, ему надо будет оставить жалобу на "Госуслугах". Данная мера реализуется в рамках совершенствования разрешительной деятельности в России.В утвержденный перечень вошли наиболее востребованные у заявителей виды разрешительной деятельности. Всего 202 вида различного рода аттестаций, государственных регистраций, разрешений на работы и строительство, оформление сертификатов, выдача прокатного удостоверения, выдача разрешений на ввоз продукции и прочие. С 1 сентября досудебное обжалование станет обязательным для 194 из них, с 31 декабря – для остальных 8 видов из утвержденного перечня.Во многих нишах для ведения бизнеса необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, кузнецк, пензенская область, александр исаевич, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), предприниматели