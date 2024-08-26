https://ria.ru/20240826/rosobrnadzor-1968556136.html
В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс - РИА Новости, 26.08.2024
В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10-й класс, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:18
2024-08-26T16:18
2024-08-26T18:43
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10-й класс, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Действительно, в Рособрнадзор поступило 60 с лишним заявлений от субъектов Российской Федерации. Почти половина это была Москва. Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования. И в Москве этот вопрос решен", — сказал он.Музаев добавил, что все московские школьники будут зачислены в свои общеобразовательные учреждения. "По остальным жалобам — еще 30 с лишним по всем субъектам — там нет концентрации в большинстве своем, тоже отдельно отработку ведем", — отметил глава ведомства. По его мнению, причины этой проблемы многогранные. "Я думаю с этим вопросом обращаться и к регионам, где такие возникают вопросы, и к отдельно взятым школам", — заключил Музаев.В СМИ ранее появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.
https://ria.ru/20240826/metallodetektor-1968547426.html
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россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, касающихся проблем с поступлением в 10 класс