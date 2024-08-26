https://ria.ru/20240826/rosobrnadzor-1968556136.html

В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс

В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс - РИА Новости, 26.08.2024

В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс

В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10-й класс, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:18

2024-08-26T16:18

2024-08-26T18:43

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10-й класс, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Действительно, в Рособрнадзор поступило 60 с лишним заявлений от субъектов Российской Федерации. Почти половина это была Москва. Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования. И в Москве этот вопрос решен", — сказал он.Музаев добавил, что все московские школьники будут зачислены в свои общеобразовательные учреждения. "По остальным жалобам — еще 30 с лишним по всем субъектам — там нет концентрации в большинстве своем, тоже отдельно отработку ведем", — отметил глава ведомства. По его мнению, причины этой проблемы многогранные. "Я думаю с этим вопросом обращаться и к регионам, где такие возникают вопросы, и к отдельно взятым школам", — заключил Музаев.В СМИ ранее появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

https://ria.ru/20240826/metallodetektor-1968547426.html

https://sn.ria.ru/20240826/muzaev-1968519711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование