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"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - РИА Новости, 26.08.2024
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05:39 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ritter-1968421569.html
"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - РИА Новости, 26.08.2024
"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, об этом заявил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:39
2024-08-26T05:39
в мире
россия
украина
москва
скотт риттер
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер.“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – написал он.Как пояснил Риттер, на этот случай у России имеется ракетный комплекс “Авангард”, способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью.“Остается только надеяться, что используют лишь неядерную боеголовку”, – отметил эксперт.По его мнению, Владимир Зеленский – это угроза для всего мира, и для США и Европы нет более верного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего"Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, чтобы повлиять на начало переговоров с Москвой.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Зеленский
"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – написал он.
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме
8 августа, 09:16
Как пояснил Риттер, на этот случай у России имеется ракетный комплекс “Авангард”, способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью.
“Остается только надеяться, что используют лишь неядерную боеголовку”, – отметил эксперт.
По его мнению, Владимир Зеленский – это угроза для всего мира, и для США и Европы нет более верного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт
14 апреля, 09:50
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, чтобы повлиять на начало переговоров с Москвой.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
25 августа, 05:22
Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США
17 августа, 01:02
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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