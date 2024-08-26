https://ria.ru/20240826/putin-1968504649.html
Токаев и Путин провели телефонные переговоры
Токаев и Путин провели телефонные переговоры - РИА Новости, 26.08.2024
Токаев и Путин провели телефонные переговоры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора условились обеспечить подготовку госвизита российского... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:31
2024-08-26T13:31
2024-08-26T14:38
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора условились обеспечить подготовку госвизита российского лидера в Астану, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского президента в Telegram-канале. "Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", - говорится в сообщении. Сообщается также, что главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы российско-казахстанского сотрудничества."Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231109/putin-1908300933.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев и Путин провели телефонные переговоры
Токаев и Путин договорились обеспечить подготовку госвизита Путина в Астану
АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора условились обеспечить подготовку госвизита российского лидера в Астану, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского президента в Telegram-канале
.
"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы российско-казахстанского сотрудничества.
"Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.