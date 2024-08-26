https://ria.ru/20240826/putin-1968489734.html

Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ

Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 26.08.2024

Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ

У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:39

2024-08-26T12:39

2024-08-26T12:39

россия

курская область

брянская область

рафаэль гросси

вооруженные силы украины

курская аэс

магатэ

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "С президентом нет пока, пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Гросси. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html

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курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, курская аэс, магатэ, владимир путин, дмитрий песков, в мире