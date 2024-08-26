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Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 26.08.2024
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12:39 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968489734.html
Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ
Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 26.08.2024
Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ
У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:39
2024-08-26T12:39
россия
курская область
брянская область
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
курская аэс
магатэ
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "С президентом нет пока, пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Гросси. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html
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россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, курская аэс, магатэ, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Курская область, Брянская область, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ

Песков: у Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Гросси

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"С президентом нет пока, пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Гросси.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС
22 августа, 21:44
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
22 августа, 21:22
 
РоссияКурская областьБрянская областьРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныКурская АЭСМАГАТЭВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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