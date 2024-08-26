Песков оценил возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Гросси
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в планах пока нет контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"С президентом нет пока, пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Гросси.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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