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Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз - РИА Новости, 26.08.2024
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05:45 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pshenitsa-1968421976.html
Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз
Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз - РИА Новости, 26.08.2024
Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз
Июльские поставки пшеницы из России в Китай выросли в годовом выражении более чем впятеро: до 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:45
2024-08-26T05:45
россия
экономика
китай
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Июльские поставки пшеницы из России в Китай выросли в годовом выражении более чем впятеро: до 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статистики. По итогам июля Китай импортировал из России пшеницы и меслина на 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов. Это в 5,5 и в 5,4 раза соответственно больше, чем в июле прошлого года. А по сравнению с прошлым месяцем прирост в физическом выражении составил 44,7%, а в денежном - 46,9%. Всего за январь-июль Китай импортировал из РФ пшеницы на 48,2 миллиона долларов, что в 7,6 раза больше, чем за такой же период годом ранее. А за весь прошлый год этой продукции было поставлено лишь на 34,7 миллиона долларов. Общий импорт пшеницы в Китай в июле составил 240,7 миллиона долларов. При этом доля России в нем невелика - почти 4%, или 9,4 миллиона долларов. Больше всего Поднебесная закупала это зерно у США - на 96,7 миллиона долларов (40%). Также покупала у Канады - на 69,5 миллиона (29%), Австралии - на 45,4 миллиона (19%) и Казахстана - на 19,7 миллиона (8%). При этом более чем вдвое выросли покупки Китаем ячменя у России по сравнению с июлем прошлого года - до 54,3 тысячи тонн на 12,4 миллиона долларов. Импорт овса в физическом выражении поднялся более чем на четверть, до 11,7 тысячи тонн, или на две трети в денежном выражении - до 12,4 миллиона долларов. Также увеличилось количество поставляемой в Китай из РФ гречки - почти на треть, до 23,5 тысячи тонн. При этом в денежном выражении произошло снижение на 4%, до 7,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240825/mollyuski-1968310757.html
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россия, экономика, китай, сша
Россия, Экономика, Китай, США
Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз

Россия в июле нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Июльские поставки пшеницы из России в Китай выросли в годовом выражении более чем впятеро: до 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статистики.
По итогам июля Китай импортировал из России пшеницы и меслина на 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов. Это в 5,5 и в 5,4 раза соответственно больше, чем в июле прошлого года. А по сравнению с прошлым месяцем прирост в физическом выражении составил 44,7%, а в денежном - 46,9%.
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Всего за январь-июль Китай импортировал из РФ пшеницы на 48,2 миллиона долларов, что в 7,6 раза больше, чем за такой же период годом ранее. А за весь прошлый год этой продукции было поставлено лишь на 34,7 миллиона долларов.
Общий импорт пшеницы в Китай в июле составил 240,7 миллиона долларов. При этом доля России в нем невелика - почти 4%, или 9,4 миллиона долларов. Больше всего Поднебесная закупала это зерно у США - на 96,7 миллиона долларов (40%). Также покупала у Канады - на 69,5 миллиона (29%), Австралии - на 45,4 миллиона (19%) и Казахстана - на 19,7 миллиона (8%).
При этом более чем вдвое выросли покупки Китаем ячменя у России по сравнению с июлем прошлого года - до 54,3 тысячи тонн на 12,4 миллиона долларов. Импорт овса в физическом выражении поднялся более чем на четверть, до 11,7 тысячи тонн, или на две трети в денежном выражении - до 12,4 миллиона долларов. Также увеличилось количество поставляемой в Китай из РФ гречки - почти на треть, до 23,5 тысячи тонн. При этом в денежном выражении произошло снижение на 4%, до 7,5 миллиона долларов.
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