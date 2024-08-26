https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

Как государство помогает российским производителям программного обеспечения

Как государство помогает российским производителям программного обеспечения - РИА Новости, 26.08.2024

Как государство помогает российским производителям программного обеспечения

Дефицит российского программного обеспечения и IT-технологий исчезнет уже через три года, говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, обнародованном в июле... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:08

2024-08-26T11:08

2024-08-26T14:52

твой бизнес

технологии

россия

владимир путин

александр орлов

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

предприниматели

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Дефицит российского программного обеспечения и IT-технологий исчезнет уже через три года, говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, обнародованном в июле 2024 года. Еще 10% опрошенных считают, что успешное IT-импортозамещение произойдет даже раньше – уже через два года.Уже не фантастикаКак отмечается в исследовании, в котором принимало участие 150 топ-менеджеров российских компаний, 90% бизнес-предприятий уже активно используют российские разработки.Лидирующие позиции среди внедряемых IT-процессов занимают цифровые экосистемы, технологии искусственного интеллекта, цифровые двойники продуктов и объектов инфраструктуры. Помимо перечисленного, российские компании планируют внедрить решения, связанные с беспилотными системами, виртуальной и дополненной реальностью, системами автоматизации бизнес-процессов, технологиями сбора, обработки и анализа больших данных.В век всеобщей диджитализации многие бизнес-процессы переходят в киберпространство. Высокотехнологичные алгоритмы упрощают и делают доступными процессы, которые еще совсем недавно казались фантастикой. Для флагманов IT-индустрии (а также тех, кто хочет ими стать) предусмотрены меры поддержки в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство"."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", – сказал на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, поручив проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов.Поддержка на 500 миллионовКакие меры поддержки уже работают? Например, сегодня инновационные и высокотехнологичные компании, относящиеся к субъектам МСП, могут получить льготные кредиты с господдержкой до 500 миллионов рублей под 3%. Для малых технологических компаний эта сумма может быть увеличена до 1 миллиарда.Льготное кредитование – первая из внедренных мер финансовой поддержки для данной категории бизнеса, осуществляющаяся благодаря федеральной стратегической инициативе "Взлет – от стартапа до IPO", утвержденной в 2022 году в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Также с 2023 года организации, внедряющие решения с использованием ИИ, при расчете налога на прибыль могут учитывать расходы на приобретение передовых российских разработок в повышенном размере – с коэффициентом 1,5. Для этого необходимо, чтобы ИИ-решение было включено либо в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и отмечено знаком "ИИ".Работают и другие механизмы поддержки инновационных и высокотехнологичных компаний сегмента МСП. Посмотрим на конкретные примеры.Работа над ошибками на летуНапример, молодые ученые из Новосибирска разработали программу Digital Points, которая позволяет обнаруживать и исправлять ошибки встраиваемого программного обеспечения электронных устройств. При этом прерывать рабочие процессы, останавливать их для отладки оборудования – не надо."Программисты, разработчики и наладчики встраиваемых систем управления электронными устройствами обычно тратят до 36% своего рабочего времени на отладку программного обеспечения. Получается, что работодатели оплачивают около трети рабочего времени специалистов для того, чтобы они искали и исправляли собственные ошибки без подходящих для этого инструментов", - говорит руководитель проекта Никита Севостьянов.Благодаря этой программе IT-специалисты могут диагностировать ошибки кода, не прерывая работы высокотехнологичных устройств. Например, можно безопасно наблюдать за внутренней программной работой и стабилизировать движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) непосредственно во время полета.Разработчики программы стали победителями гранта "УМНИК" от Фонда содействия инновациям на развитие ПО. Полученную награду 500 тысяч рублей использовали на выплату денежных вознаграждения сотрудникам."В рамках конкретно этого гранта мы разрабатывали не само ПО, а только его часть, которая касается создания алгоритмов автоматизированного измерения характеристик электронных устройств, нужных для настройки их систем управления. В сторону сотрудничества с разработчиками БПЛА мы планируем идти в будущем. Сейчас наша целевая аудитория — контрактные разработчики электроники", – говорит Севостьянов.В этом году компания подала заявку на грант "СТАРТ-ЦТ-1", ориентированный на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, сумма максимальной выплаты по которому составляет 4 миллиона рублей.Выход на международные рынкиКомпания "Арпикон" из Сургута на рынке всего 2,5 года, однако разработанная молодыми специалистами высокотехнологичная система для планирования и учета заявок в лифтовой отрасли не имеет аналогов. Поэтому компания уже получила аккредитацию от Минцифры РФ."На текущий момент на нашей платформе работают более 65 лифтовых организаций России в 33 регионах. Более 60 тысяч лифтов по всей России "заведены" в нашу систему", - рассказал РИА Новости основатель и генеральный директор компании "Арпикон" Азамат Куланбаев.Чтобы помочь разработчику выйти на новые рынки, Центр "Мой Бизнес" обеспечил его участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Так, в апреле этого года сургутяне представили свою систему мониторинга на международной бизнес-миссии в Узбекистане, а спустя месяц, в мае, разработчики ПО для лифтов участвовали в международной выставке Lift Expo Kazakhstan 2024. На каждом из мероприятий были подписаны соглашения с крупными компаниями, занимающимися эксплуатацией и обслуживанием лифтов. "Также в июле мы участвовали в международной промышленной выставке "Иннопром", где подписали соглашение с Кыргызстаном. На текущий момент компания активно разрабатывает и внедряет искусственный интеллект", - рассказал Куланбаев.Найти и трудоустроитьМеры государственной поддержки высокотехнологичных предприятий МСП касаются не только финансирования и продвижения на внешние рынки.Например, в Ростовской области региональный центр "Мой бизнес" помог владельцу компании-разработчика программного обеспечения "Афтерлоджик Рус" найти сотрудников. Поиск квалифицированных сотрудников в IT-сфере – дело очень непростое.Директор ООО "Афтерлоджик Рус" Александр Орлов рассказывает, что было принято решение воспользоваться бесплатной комплексной услугой в центре "Мой бизнес" по предоставлению доступа к функционалу веб-сайта hh.ru."Мы получили возможность участвовать в рейтинге лучших работодателей. И это действительно дало значимый эффект, потому что мы заняли второе место среди компаний от 10 до 100 человек по всей России. Такой значимый результат позволил существенно улучшить имидж компании в глазах потенциальных соискателей", - сообщил РИА Новости Орлов.По словам руководителя, высокое место в рейтинге повлияло не столько на потенциальных сотрудников, сколько на клиентов, которых стало больше. В этом году компания также планирует участие в рейтинге."Чтобы воспользоваться поддержкой, предпринимателю достаточно заполнить одну заявку. С начала 2022 года бесплатные комплексные услуги предоставлены более, чем двум тысячам предпринимателей. Услугу по бесплатному доступу к сайту hh.ru получили свыше 100 субъектов МСП региона", - говорит директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК "РРАПП"), оператор центров "Мой бизнес" в Ростовской области Яна Куринова.И многое другоеДополнительную финансовую, консультационную и юридическую поддержку в соответствии с целями национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" также оказывает Фонд содействия инновациям. Там действуют программы финансовой поддержки для молодых новаторов, выхода технологических компаний на новый уровень, а их продукта - на зарубежные рынки, а также многие другие.Кроме того, во многих регионах предусмотрены программы выдачи субсидий для стратегически важных бизнес-ниш. Узнать подробную информацию об условиях получения региональных субсидий и проконсультироваться можно в центрах "Мой бизнес", а также на платформе МСП.РФ.Чтобы разрабатывать программное обеспечение, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, владимир путин, александр орлов, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, бизнес, поддержка бизнеса