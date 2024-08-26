https://ria.ru/20240826/peskov-1968486389.html
Путин и Дуров не встречались в Баку, заявил Песков
Путин и Дуров не встречались в Баку, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2024
Путин и Дуров не встречались в Баку, заявил Песков
Президент Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, сообщил представитель Кремля... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:31
2024-08-26T12:31
2024-08-26T13:59
баку
россия
владимир путин
дмитрий песков
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Путин прилетал в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968426503.html
https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, россия, владимир путин, дмитрий песков, задержание павла дурова во франции
Баку, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Задержание Павла Дурова во Франции
Путин и Дуров не встречались в Баку, заявил Песков
Песков: Путин и Дуров не встречались во время визита президента России в Баку
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин прилетал в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.