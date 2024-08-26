https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза оспы обезьян
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза оспы обезьян - РИА Новости, 26.08.2024
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза оспы обезьян
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза и распространения оспы обезьян, в том числе рекомендуется усилить меры по выявлению лиц с... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:49
2024-08-26T16:49
2024-08-26T17:34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза и распространения оспы обезьян, в том числе рекомендуется усилить меры по выявлению лиц с симптомами болезни и принять дополнительные меры по готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."Методические рекомендации предназначены для специалистов органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинских организаций, других заинтересованных лиц и организаций, независимо от организационно-правовой формы", — говорится в документе.Согласно подготовленным рекомендациям, для недопущения осложнения эпидемической ситуации по оспе обезьян в России необходимо организовать проведение информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике заболевания, усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, среди прибывших из эпидемически неблагополучных стран.Кроме того, рекомендуется принять дополнительные меры по готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян, отмечается в документе.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия, Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза оспы обезьян
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по нераспространению оспы обезьян
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза и распространения оспы обезьян, в том числе рекомендуется усилить меры по выявлению лиц с симптомами болезни и принять дополнительные меры по готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян, соответствующий документ
опубликован на сайте ведомства.
"Методические рекомендации предназначены для специалистов органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинских организаций, других заинтересованных лиц и организаций, независимо от организационно-правовой формы", — говорится в документе.
Согласно подготовленным рекомендациям, для недопущения осложнения эпидемической ситуации по оспе обезьян в России
необходимо организовать проведение информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике заболевания, усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, среди прибывших из эпидемически неблагополучных стран.
Кроме того, рекомендуется принять дополнительные меры по готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян, отмечается в документе.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.