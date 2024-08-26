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ООН следит за ситуацией с арестом Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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18:51 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/oon-1968599317.html
ООН следит за ситуацией с арестом Дурова
ООН следит за ситуацией с арестом Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
ООН следит за ситуацией с арестом Дурова
Секретариат ООН следит за ситуацией с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, но пока не располагает комментарием, сообщил РИА Новости официальный РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:51
2024-08-26T18:51
в мире
технологии
павел дуров
стефан дюжаррик
задержание павла дурова во франции
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ООН, 26 авг – РИА Новости. Секретариат ООН следит за ситуацией с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, но пока не располагает комментарием, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Мы следим за ситуацией, но на данный момент у нас нет комментариев", – сказал Дюжаррик. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/makron-1968578146.html
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в мире, технологии, павел дуров, стефан дюжаррик, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Стефан Дюжаррик, Задержание Павла Дурова во Франции
ООН следит за ситуацией с арестом Дурова

Офис Гутерреша: ООН следит за ситуацией с арестом Павла Дурова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 авг – РИА Новости. Секретариат ООН следит за ситуацией с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, но пока не располагает комментарием, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«
"Мы следим за ситуацией, но на данный момент у нас нет комментариев", – сказал Дюжаррик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова
Вчера, 17:24
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Юрист дал совет россиянам с медиаактивами после ареста Дурова
Вчера, 05:50
 
В миреТехнологииПавел ДуровСтефан ДюжаррикЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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