В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения
В 11 районах Курской области обучение будет дистанционным, еще в 6 — смешанным
Дистанционное обучение. Архивное фото
КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, еще в шести районах он будет смешанным, сообщила журналистам в ходе брифинга врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.
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"Исходя из оперативной обстановки и режима, действующего на территории Курской области, оперативным штабом принято решение о различных форматах обучения в зависимости от места проживания или пребывания ребенка. В… Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах, а также в городах Курск и Курчатов… обучение начнется в дистанционном формате", - рассказала Бастрикова.
Она уточнила, что смешанный формат обучения вводится в школах Дмитриевского, Конышёвского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского и Октябрьского районов. Очная форма обучения планируется в 17 муниципальных образованиях Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.