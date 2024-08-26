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В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения - РИА Новости, 26.08.2024
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14:45 26.08.2024 (обновлено: 15:24 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/obuchenie-1968525898.html
В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения
В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения - РИА Новости, 26.08.2024
В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения
Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, еще в шести районах он будет смешанным, сообщила журналистам в ходе брифинга врио министра... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:45
2024-08-26T15:24
курская область
общество
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курск
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КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, еще в шести районах он будет смешанным, сообщила журналистам в ходе брифинга врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова."Исходя из оперативной обстановки и режима, действующего на территории Курской области, оперативным штабом принято решение о различных форматах обучения в зависимости от места проживания или пребывания ребенка. В… Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах, а также в городах Курск и Курчатов… обучение начнется в дистанционном формате", - рассказала Бастрикова.Она уточнила, что смешанный формат обучения вводится в школах Дмитриевского, Конышёвского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского и Октябрьского районов. Очная форма обучения планируется в 17 муниципальных образованиях Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240824/shkoly-1968250076.html
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курская область, общество, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, курск, социальный навигатор, сн_образование
Курская область, Общество, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курск, Социальный навигатор, СН_Образование
В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения

В 11 районах Курской области обучение будет дистанционным, еще в 6 — смешанным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дистанционное обучение. Архивное фото
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КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, еще в шести районах он будет смешанным, сообщила журналистам в ходе брифинга врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.
«
"Исходя из оперативной обстановки и режима, действующего на территории Курской области, оперативным штабом принято решение о различных форматах обучения в зависимости от места проживания или пребывания ребенка. В… Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах, а также в городах Курск и Курчатов… обучение начнется в дистанционном формате", - рассказала Бастрикова.
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Она уточнила, что смешанный формат обучения вводится в школах Дмитриевского, Конышёвского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского и Октябрьского районов. Очная форма обучения планируется в 17 муниципальных образованиях Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьОбществоРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурскСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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