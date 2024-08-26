https://ria.ru/20240826/nagruzka-1968559074.html
В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников
В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников - РИА Новости, 26.08.2024
В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:29
2024-08-26T16:29
2024-08-26T16:36
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единый стандарт нагрузки для школьников. "Сегодня совместно с Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по проблеме избыточной школьной нагрузки", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. Миронов уточнил, что в письме предлагается ввести единый стандарт нагрузки для учеников с 1 по 11 класс, который учитывает не только количество обязательных уроков и внеурочных занятий в школе, но и время, которое ребенок тратит на дополнительные занятия и выполнение домашних заданий. По мнению депутата, сейчас дети учатся в условиях колоссальных нагрузок и подвергаются постоянному стрессу и перегрузке. По его словам, суточная нагрузка с учетом дополнительных занятий и домашний заданий уже в начальной школе составляет более 8 часов, а у старшеклассников нагрузка свыше 12 часов. "Считаем, что внедрение профильного единого стандарта позволит снизить избыточную нагрузку на школьников, соблюдать разумный баланс между учебой и здоровьем детей", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240401/shkolniki-1937119412.html
https://ria.ru/20240819/vrach-1966961485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников
Миронов и Лантратова предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением
ввести единый стандарт нагрузки для школьников.
«
"Сегодня совместно с Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по проблеме избыточной школьной нагрузки", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
Миронов уточнил, что в письме предлагается ввести единый стандарт нагрузки для учеников с 1 по 11 класс, который учитывает не только количество обязательных уроков и внеурочных занятий в школе, но и время, которое ребенок тратит на дополнительные занятия и выполнение домашних заданий.
По мнению депутата, сейчас дети учатся в условиях колоссальных нагрузок и подвергаются постоянному стрессу и перегрузке. По его словам, суточная нагрузка с учетом дополнительных занятий и домашний заданий уже в начальной школе составляет более 8 часов, а у старшеклассников нагрузка свыше 12 часов.
"Считаем, что внедрение профильного единого стандарта позволит снизить избыточную нагрузку на школьников, соблюдать разумный баланс между учебой и здоровьем детей", - заключил парламентарий.