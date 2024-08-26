https://ria.ru/20240826/nagruzka-1968559074.html

В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников

В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников - РИА Новости, 26.08.2024

В Госдуме предложили ввести единый стандарт нагрузки для школьников

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:29

2024-08-26T16:29

2024-08-26T16:36

общество

россия

сергей миронов

яна лантратова

дмитрий чернышенко

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единый стандарт нагрузки для школьников. "Сегодня совместно с Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по проблеме избыточной школьной нагрузки", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. Миронов уточнил, что в письме предлагается ввести единый стандарт нагрузки для учеников с 1 по 11 класс, который учитывает не только количество обязательных уроков и внеурочных занятий в школе, но и время, которое ребенок тратит на дополнительные занятия и выполнение домашних заданий. По мнению депутата, сейчас дети учатся в условиях колоссальных нагрузок и подвергаются постоянному стрессу и перегрузке. По его словам, суточная нагрузка с учетом дополнительных занятий и домашний заданий уже в начальной школе составляет более 8 часов, а у старшеклассников нагрузка свыше 12 часов. "Считаем, что внедрение профильного единого стандарта позволит снизить избыточную нагрузку на школьников, соблюдать разумный баланс между учебой и здоровьем детей", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240401/shkolniki-1937119412.html

https://ria.ru/20240819/vrach-1966961485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование