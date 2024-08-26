https://ria.ru/20240826/messendzher-1968597168.html

В СПЧ призвали создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер

В СПЧ призвали создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер - РИА Новости, 26.08.2024

В СПЧ призвали создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев на фоне ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции призвал внедрить в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:40

2024-08-26T18:40

2024-08-26T18:40

технологии

россия

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париж

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев на фоне ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции призвал внедрить в России отечественный, неподконтрольный зарубежным спецслужбам мессенджер, поскольку это необходимо в условиях СВО и конфронтации с Западом. "Нашим цифровизаторам пора внедрить отечественный, неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер. Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим. В условиях СВО и конфронтации с Западом считаю задачу по разработке такой платформы жизненно необходимой", - заявил Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ. Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны оперативно получать доступ к информации о людях, но по конкретным делам и при наличии решения суда для реализации законной оперативной деятельности. "Но мы не согласны и с американским подходом, где правоохранительные органы имеют доступ ко всему массиву личной информации по умолчанию – и здесь Запад нам не указ. Мы считаем, что право на анонимность у человека есть, но действует оно до тех пор, пока он не переступает закон", - добавил глава СПЧ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, франция, париж, павел дуров, валерий фадеев, telegram, задержание павла дурова во франции