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"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску - РИА Новости, 26.08.2024
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18:51 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/mask-1968598941.html
"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску
"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску - РИА Новости, 26.08.2024
"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску
Американскому предпринимателю Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил бывший член... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:51
2024-08-26T18:51
в мире
франция
европа
великобритания
павел дуров
илон маск
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube."После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!" — призвал Галлоуэй.Политик считает, что арест Дурова является частью плана Запада по устранению несогласных."Настоящая причина, по которой они схватили Дурова, была в том, что Запад по всему миру убирает инакомыслящих. Человека за человеком и платформу за платформой. Даже людей, которые не хотят сотрудничать с теми, кто подавляет инакомыслящих", — считает он.На прошлой неделе основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html
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в мире, франция, европа, великобритания, павел дуров, илон маск, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Европа, Великобритания, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску

Британский политик Галлоуэй призвал Маска не приезжать в ЕС из-за ареста Дурова

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube.
"После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!" — призвал Галлоуэй.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях
Вчера, 18:37
Политик считает, что арест Дурова является частью плана Запада по устранению несогласных.
"Настоящая причина, по которой они схватили Дурова, была в том, что Запад по всему миру убирает инакомыслящих. Человека за человеком и платформу за платформой. Даже людей, которые не хотят сотрудничать с теми, кто подавляет инакомыслящих", — считает он.
На прошлой неделе основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова
Вчера, 17:24
 
В миреФранцияЕвропаВеликобританияПавел ДуровИлон МаскTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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