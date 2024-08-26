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"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску

"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску - РИА Новости, 26.08.2024

"Илон, не приезжай!" Западный политик выступил с внезапным призывом к Маску

Американскому предпринимателю Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил бывший член... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:51

2024-08-26T18:51

2024-08-26T18:51

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube."После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!" — призвал Галлоуэй.Политик считает, что арест Дурова является частью плана Запада по устранению несогласных."Настоящая причина, по которой они схватили Дурова, была в том, что Запад по всему миру убирает инакомыслящих. Человека за человеком и платформу за платформой. Даже людей, которые не хотят сотрудничать с теми, кто подавляет инакомыслящих", — считает он.На прошлой неделе основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.

https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

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