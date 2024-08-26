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Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове - РИА Новости, 26.08.2024
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18:17 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/makron-1968591207.html
Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове
Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове - РИА Новости, 26.08.2024
Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии на фоне его заявления о том, что... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:17
2024-08-26T18:17
в мире
франция
павел дуров
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
telegram
евросоюз
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии на фоне его заявления о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением. Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. "Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом", - написал политик. Он призвал читателей сопротивляться подобным действиям президента Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968588711.html
https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html
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в мире, франция, павел дуров, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове

Политик Дюпон-Эньян обвинил Макрона в лицемерии после заявления об аресте Дурова

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии на фоне его заявления о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением.
Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
УВКПЧ ООН осведомлено об аресте Павла Дурова
Вчера, 18:11
"Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом", - написал политик.
Он призвал читателей сопротивляться подобным действиям президента Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Вчера, 17:35
 
В миреФранцияПавел ДуровЭммануэль МакронНиколя Дюпон-ЭньянTelegramЕвросоюзЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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