https://ria.ru/20240826/makron-1968591207.html

Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове

Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове - РИА Новости, 26.08.2024

Во Франции обвинили Макрона в лицемерии после его заявления о Дурове

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии на фоне его заявления о том, что... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:17

2024-08-26T18:17

2024-08-26T18:17

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telegram

евросоюз

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии на фоне его заявления о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением. Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. "Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом", - написал политик. Он призвал читателей сопротивляться подобным действиям президента Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240826/durov-1968588711.html

https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html

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