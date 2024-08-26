https://ria.ru/20240826/makron-1968578146.html
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:24
2024-08-26T17:24
2024-08-26T17:48
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы."Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", - написал Макрон в соцсети X.
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франция, в мире, париж, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, технологии
Франция, В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии
Макрон выступил с заявлением о задержании Дурова
Макрон отрицает, что задержание Дурова во Франции является политическим решением