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Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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13:58 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kreml-1968513266.html
Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова
Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова
Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова, так как пока неизвестно, в чем его обвиняют, сначала надо дождаться... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
павел дуров
дмитрий песков
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова, так как пока неизвестно, в чем его обвиняют, сначала надо дождаться прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления. Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968497721.html
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павел дуров, дмитрий песков, задержание павла дурова во франции, в мире
Павел Дуров, Дмитрий Песков, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова, так как пока неизвестно, в чем его обвиняют, сначала надо дождаться прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления. Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова
Вчера, 13:09
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство
25 августа, 11:41
 
Павел ДуровДмитрий ПесковЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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