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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Повторные взрывы прогремели в понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:52
2024-08-26T08:52
2024-08-26T08:52
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Главком" ранее в понедельник сообщало о взрывах в Киеве. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. По данным издания, взрывы также прогремели в Виннице, Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели повторные взрывы