https://ria.ru/20240826/indija-1968611176.html
Индия изучает ситуацию вокруг мессенджера Telegram, пишут СМИ
Индия изучает ситуацию вокруг мессенджера Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
Индия изучает ситуацию вокруг мессенджера Telegram, пишут СМИ
Министерство информационных технологий Индии обратилось в МВД страны с просьбой предоставить информацию о наличии жалоб на мессенджер Telegram в связи с... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:15
2024-08-26T20:15
2024-08-26T20:15
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
индия
telegram
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство информационных технологий Индии обратилось в МВД страны с просьбой предоставить информацию о наличии жалоб на мессенджер Telegram в связи с задержанием его основателя Павла Дурова, передает агентство Press Trust of India со ссылкой на источник. "В свете того, что произошло во Франции, министерство информационных технологий попросило министерство внутренних дел проверить жалобы, поданные на Telegram, и определить, какие меры могут быть приняты", - приводит агентство слова источника. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html
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технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции, индия, telegram
Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Индия, Telegram
Индия изучает ситуацию вокруг мессенджера Telegram, пишут СМИ
Press Trust of India: Индия изучает ситуацию вокруг Telegram после ареста Дурова