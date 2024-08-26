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Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление - РИА Новости, 26.08.2024
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06:20 26.08.2024 (обновлено: 10:12 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ik-19-1968423172.html
Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление
Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление - РИА Новости, 26.08.2024
Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление
Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:20
2024-08-26T10:12
волгоград
узбекистан
россия
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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СУРОВИКИНО (Волгоградская область), 26 авг — РИА Новости. Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен был выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки. &quot;Моего сына там (на видеокадрах из сети. — Прим. ред.) нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур (имя сына. — Прим. ред.). Кто приписал его туда? &lt;...&gt; В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении. &lt;…&gt; Меня не пускают (на территорию ИК-19. — Прим. ред.)&quot;, — заявила собеседница агентства.Женщина подтвердила, что ее сын действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, до выхода из тюрьмы ее сыну остается всего два месяца."Он (Хусинов. — Прим. ред.) всех уважает, всех выручает, всем помогает. Это не его место, &lt;…&gt; на греховные дела он не пойдет", — считает мать. В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240823/volgograd-1968179371.html
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волгоград, узбекистан, россия, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Волгоград, Узбекистан, Россия, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. Архивное фото
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СУРОВИКИНО (Волгоградская область), 26 авг — РИА Новости. Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен был выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
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«

"Моего сына там (на видеокадрах из сети. — Прим. ред.) нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур (имя сына. — Прим. ред.). Кто приписал его туда? <...> В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках. — Прим. ред.). <…> Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении. <…> Меня не пускают (на территорию ИК-19. — Прим. ред.)", — заявила собеседница агентства.

Женщина подтвердила, что ее сын действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, до выхода из тюрьмы ее сыну остается всего два месяца.
"Он (Хусинов. — Прим. ред.) всех уважает, всех выручает, всем помогает. Это не его место, <…> на греховные дела он не пойдет", — считает мать.
В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
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ВолгоградУзбекистанРоссияПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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