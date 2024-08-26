Гросси призвал не подвергать угрозе безопасность Курской АЭС
Гросси призвал соблюдать столпы ядерной безопасности в отношении Курской АЭС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне своего визита на Курскую АЭС на сайте МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов.
Гросси заявил, что во вторник возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьёзной ситуации" в связи с началом боевых действий в Курской области.
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"С начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно слежу за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается АЭС", - сообщил Гросси, заявление которого приводится на сайте МАГАТЭ.
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"Я повторяю, что безопасность и надёжность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе. Это развивающаяся ситуация, и важно, чтобы, когда я завтра приеду на АЭС, воочию увидеть обстановку и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.
По его словам, необходимо соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС.
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