https://ria.ru/20240826/grossi-1968550700.html

Гросси призвал не подвергать угрозе безопасность Курской АЭС

Гросси призвал не подвергать угрозе безопасность Курской АЭС - РИА Новости, 26.08.2024

Гросси призвал не подвергать угрозе безопасность Курской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне своего визита на Курскую АЭС на сайте МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине ни при каких... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:53

2024-08-26T15:53

2024-08-26T15:53

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ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне своего визита на Курскую АЭС на сайте МАГАТЭ призвал стороны конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов. Гросси заявил, что во вторник возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьёзной ситуации" в связи с началом боевых действий в Курской области. "С начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно слежу за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается АЭС", - сообщил Гросси, заявление которого приводится на сайте МАГАТЭ. "Я повторяю, что безопасность и надёжность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе. Это развивающаяся ситуация, и важно, чтобы, когда я завтра приеду на АЭС, воочию увидеть обстановку и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ. По его словам, необходимо соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, курская область, рафаэль гросси, курская аэс, магатэ, запорожская аэс