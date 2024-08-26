https://ria.ru/20240826/grossi-1968538355.html

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове - РИА Новости, 26.08.2024

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что завтра лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:14

2024-08-26T15:14

2024-08-26T16:33

ядерные технологии

курчатов

магатэ

рафаэль гросси

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ВЕНА, 26 авг — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что завтра лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации"."Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации", — указано в его заявлении.По его словам, МАГАТЭ намерено провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.Глава агентства добавил, что "с начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС" он внимательно следит за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается станции."Я повторяю, что безопасность и надежность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе. Это развивающаяся ситуация, и важно, чтобы, когда я завтра приеду на АЭС, воочию увидеть обстановку и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.По его словам, необходимо соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС.Приезд Гросси подтвердил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что гендиректор МАГАТЭ завтра посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Сегодня Гросси вылетает из Вены в Россию.В середине августа глава МАГАТЭ и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил гендиректора агентства в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции. Как отметили в МАГАТЭ, агентство получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории АЭС, после чего Гросси подтвердил намерение посетить станцию и лично оценить ситуацию на месте.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html

https://ria.ru/20240826/putin-1968489734.html

https://ria.ru/20240826/zaes-1968499955.html

курчатов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курчатов, магатэ, рафаэль гросси