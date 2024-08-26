Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/grossi-1968462457.html
Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения
Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения - РИА Новости, 26.08.2024
Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:19
2024-08-26T11:19
в мире
сша
китай
россия
рафаэль гросси
g7
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times. "Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развёртывания мирового ядерного арсенала", - говорится в сообщении. Как заявил Гросси газете, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением, чем когда-либо после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие. В июне из заявления главы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелиссы Парк следовало, что страны G7 проводят лицемерную и бездумную политику в отношении ядерного оружия, обвиняя Россию и Китай в нарушениях, которые они сами совершают. Парк добавила, что вопреки своим обещаниям на саммите G7 в Японии в 2023 году Франция, Великобритания и США продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и увеличили свои расходы на ядерное оружие, в то время как Италия и Германия находятся в процессе принятия нового поколения ядерных бомб из США, закупают новые самолеты, способные нести ядерное оружие, и обучают своих пилотов их использовать. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html
https://ria.ru/20240123/chasy-1923079412.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_790714690aac289bbf99e1e9b7ecf8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, россия, рафаэль гросси, g7, магатэ
В мире, США, Китай, Россия, Рафаэль Гросси, G7, МАГАТЭ
Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения

Гросси: режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.
"Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развёртывания мирового ядерного арсенала", - говорится в сообщении.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС
23 августа, 19:13
Как заявил Гросси газете, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением, чем когда-либо после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие.
В июне из заявления главы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелиссы Парк следовало, что страны G7 проводят лицемерную и бездумную политику в отношении ядерного оружия, обвиняя Россию и Китай в нарушениях, которые они сами совершают. Парк добавила, что вопреки своим обещаниям на саммите G7 в Японии в 2023 году Франция, Великобритания и США продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и увеличили свои расходы на ядерное оружие, в то время как Италия и Германия находятся в процессе принятия нового поколения ядерных бомб из США, закупают новые самолеты, способные нести ядерное оружие, и обучают своих пилотов их использовать.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Часы Судного дня - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"
23 января, 20:34
 
В миреСШАКитайРоссияРафаэль ГроссиG7МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала