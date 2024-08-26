https://ria.ru/20240826/grossi-1968462457.html

Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения

Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения - РИА Новости, 26.08.2024

Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:19

2024-08-26T11:19

2024-08-26T11:19

в мире

сша

китай

россия

рафаэль гросси

g7

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times. "Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развёртывания мирового ядерного арсенала", - говорится в сообщении. Как заявил Гросси газете, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением, чем когда-либо после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие. В июне из заявления главы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелиссы Парк следовало, что страны G7 проводят лицемерную и бездумную политику в отношении ядерного оружия, обвиняя Россию и Китай в нарушениях, которые они сами совершают. Парк добавила, что вопреки своим обещаниям на саммите G7 в Японии в 2023 году Франция, Великобритания и США продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и увеличили свои расходы на ядерное оружие, в то время как Италия и Германия находятся в процессе принятия нового поколения ядерных бомб из США, закупают новые самолеты, способные нести ядерное оружие, и обучают своих пилотов их использовать. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html

https://ria.ru/20240123/chasy-1923079412.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия, рафаэль гросси, g7, магатэ