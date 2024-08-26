Гросси рассказал об угрозе режиму нераспространения
Гросси: режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.
"Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развёртывания мирового ядерного арсенала", - говорится в сообщении.
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Как заявил Гросси газете, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением, чем когда-либо после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие.
В июне из заявления главы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелиссы Парк следовало, что страны G7 проводят лицемерную и бездумную политику в отношении ядерного оружия, обвиняя Россию и Китай в нарушениях, которые они сами совершают. Парк добавила, что вопреки своим обещаниям на саммите G7 в Японии в 2023 году Франция, Великобритания и США продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и увеличили свои расходы на ядерное оружие, в то время как Италия и Германия находятся в процессе принятия нового поколения ядерных бомб из США, закупают новые самолеты, способные нести ядерное оружие, и обучают своих пилотов их использовать.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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