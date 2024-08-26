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"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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22:03 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
Во всем мире люди выражают поддержку арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:03
2024-08-26T22:03
в мире
франция
сша
россия
павел дуров
илон маск
джулиан ассанж
france 24
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Во всем мире люди выражают поддержку арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24."Мы видим волну возмущения повсеместно: конечно, в России, как Вы только что сказали, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку", — сказал он, приведя в пример реакцию американского миллиардера Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома и создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.Гралле также утверждает, что это событие может вызвать еще более бурную реакцию в случае обвинительного приговора Дурову."Если вдруг Павел Дуров — мы этого пока еще не знаем — окажется за решеткой, думаю, это вызовет такую же по масштабу реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем", — считает он.На прошлой неделе основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.Парижская прокуратура в понедельник заявила, что Дурова обвиняют в 12 преступлениях, в том числе создании организованной преступной группы, соучастии в распространении наркотиков, мошенничестве, администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции, а также распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, франция, сша, россия, павел дуров, илон маск, джулиан ассанж, france 24, megaupload, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, США, Россия, Павел Дуров, Илон Маск, Джулиан Ассанж, France 24, Megaupload, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова

Французский журналист Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова по всему миру

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Во всем мире люди выражают поддержку арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24.
"Мы видим волну возмущения повсеместно: конечно, в России, как Вы только что сказали, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку", — сказал он, приведя в пример реакцию американского миллиардера Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома и создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.
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Вчера, 18:51
Гралле также утверждает, что это событие может вызвать еще более бурную реакцию в случае обвинительного приговора Дурову.
"Если вдруг Павел Дуров — мы этого пока еще не знаем — окажется за решеткой, думаю, это вызовет такую же по масштабу реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем", — считает он.
На прошлой неделе основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
Парижская прокуратура в понедельник заявила, что Дурова обвиняют в 12 преступлениях, в том числе создании организованной преступной группы, соучастии в распространении наркотиков, мошенничестве, администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции, а также распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Германии указали на странную деталь в аресте Дурова
Вчера, 20:28
 
В миреФранцияСШАРоссияПавел ДуровИлон МаскДжулиан АссанжFrance 24MegauploadTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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