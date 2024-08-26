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Луис Гоуенд: Африка не держит на Россию зла

Луис Гоуенд: Африка не держит на Россию зла - РИА Новости, 26.08.2024

Луис Гоуенд: Африка не держит на Россию зла

Практически все 54 независимых государства Африки заинтересованы сейчас в развитии многогранных связей с Москвой, заявил глава камерунской диаспоры, создатель... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:00

2024-08-26T10:00

2024-08-26T15:05

интервью

африка

россия

москва

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Практически все 54 независимых государства Африки заинтересованы сейчас в развитии многогранных связей с Москвой, заявил глава камерунской диаспоры, создатель Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. В интервью РИА Новости он рассказал, к чему привела 600-летняя история отношений Африки с Западом, что страны континента ждут сегодня от России и чем на самом деле занимаются в Африке выходцы из ЧВК "Вагнер". Беседовал Серго Кухианидзе.— Луис, нет ли у вас ощущения, что в Москве, как, впрочем, и в Африке вспоминают друг о друге лишь в годы проведения саммитов Россия — Африка? Но стоит этому замечательному форуму завершить свою работу, как мы тут же забываем о существовании друг друга на ближайшие два-три года, до очередного саммита?— Сегодня такого ощущения у меня точно нет. Хотя, признаюсь, после первого саммита Россия — Африка, который прошел в 2019 году в Сочи, оно меня не раз посещало. Что, впрочем, неудивительно, поскольку тот форум был все-таки ознакомительным: много места занимали рукопожатия, улыбки для фото- и телекамер. Прошлогодний же саммит в Санкт-Петербурге стал по-настоящему деловым. Все, кто съехался на него, проявляли реальный интерес ко всему, что обсуждалось в течение двух дней работы форума. Между его участниками шли серьезные поиски точек взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому кругу вопросов — экономических, научных, культурных, спортивных.Результат налицо. Если в течение многих лет Россия в товарообороте со странами Африки занимала два процента, то сейчас уже около четырех процентов. Да, процент все еще мизерный, но главное — дело пошло. Конечно, этому в немалой степени способствовала новая геополитическая ситуация, возникшая в мире после февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине, и Россия стала активнее поворачиваться в сторону Востока, Глобального Юга. Так что следующий форум, запланированный на 2026 год в одной из африканских стран, обещает быть еще более плодотворным.— Получается, Москва сегодня в силу сложившихся обстоятельств более заинтересована в развитии торгово-экономических отношений, чем африканские страны?— Ни в коем случае. Начавшееся движение между Россией и Африкой — двустороннее. Причем в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента. За небольшим, правда, исключением тех, где у власти стоят прозападные элиты. Но даже в этих странах народ, в отличие от властей, хочет нормальных отношений с Россией. Знаете, на континенте давно бытует поговорка, смысл которой в том, что Африка желает не просто дружить с Россией, а вступить с ней в брачный союз!— Вот как, сильно. Но отчего у Африки такая любовь к России?— Оттого что Россия никогда не делала нам ничего плохого. Более того, практически все, что есть на континенте хорошего, создано благодаря вашей стране. Кто построил Асуанскую плотину, главное гидротехническое сооружение в Африке, возводил металлургические и цементные заводы, горно-обогатительные и золотодобывающие предприятия, прочие объекты инфраструктуры, кто, наконец, избавил нас от колониального ига, помог стать в 60-е годы прошлого века независимыми?— Однако в 90-е годы наши дороги резко разошлись, Москва взяла курс в другом направлении, на Запад.— Действительно, Москва тогда отвернулась не только от Африки, но и от многих своих друзей на других континентах. Впрочем, России самой в то время, после крушения СССР, было тяжело. Как бы то ни было, африканцы не держат на Россию зла, не считают, что она предала их. Ведь в наших отношениях все изначально было от чистого сердца, продиктовано добрыми намерениями, а такое не забывается.А сколько молодых людей из Африки получили высшее образование в вашей стране! Я, кстати, один из них — выпускник Московского технологического института и Государственного университета по землеустройству. У себя в Камеруне я окончил католическую школу, но, живя в России, принял православие, взяв имя Николай. Всего африканская диаспора в России превышает 40 тысяч человек.Большинство стран Африки до сих пор остаются нищими только потому, что Запад по-прежнему, как и 600 лет назад, продолжает грабить их. Начав в XV веке с работорговли, он взялся вскоре и за недра континента: золото, алмазы, уран, хром, платину, медные руды, бокситы, нефть и многое другое, чем так щедра африканская земля. Вывозит все наши богатства Запад, естественно, по дешевке, извлекая таким образом максимальную прибыль. Если бы он все это покупал в Африке по рыночной цене, то в его экономике, наверное, появилась бы трещина!Африка не может вырваться из этих многовековых пут самостоятельно. Вот почему страны континента с такой надеждой смотрят сегодня на Россию и других партнеров.— Партнеров?— Да, я хочу подчеркнуть именно слово "партнеров". Советский Союз, как известно, помогал Африке безвозмездно, что, думаю, было ошибкой. По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно неоправданна. Ведь когда тебе что-то дают просто так, это расслабляет, лишает инициативы, стимула, желания что-то делать самому, развиваться. Африка этого не хочет. Скажу так: не нужно дарить нам рыбу, лучше научите Африку рыбу ловить!— Что это значит, чего ждет сейчас Африка от России?— Прежде всего самого разного оборудования, технологий, благодаря которым африканские страны могли бы развивать свои национальные экономики. Плюс нам остро нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, агрокультуры, способные совместно с африканцами возводить новые промышленные предприятия. Повторю, вся эта помощь Африке не нужна даром, у нас имеются ресурсы, возможности, чтобы за нее платить.Понимаете, 65 процентов жителей континента сейчас — это молодежь до 30 лет. Львиная доля из них не имеет работы. Побороть безработицу странам континента можно, лишь начав заниматься экономикой, сельским хозяйством. Откуда еще взяться рабочим местам?Конечно, Запад сделает все возможное, чтобы остаться в Африке, и будет предпринимать все возможные меры, чтобы не допустить проникновения на континент России и других стран. Поэтому, несмотря на благожелательное отношение к Москве, ей сегодня придется крепко побороться за Африку, учитывая, что активность на континенте давно проявляют, кроме Запада, и другие игроки — это и Китай, и Индия, и Турция, например.— Не стоит забывать и об информационной борьбе за Африку, верно?— Абсолютно, это — колоссальная проблема. Западные страны вкладывают в эту борьбу огромные суммы денег, распространяя по странам континента нужную им информацию, свое видение мира.Не будем забывать, что уже долгое время хождение на континенте имеют в основном западные СМИ, которые работают весьма оперативно и изобретательно. Словом, Москве, учитывая все это, следует проявлять сегодня больше активности в Африке и в этом смысле.— В последнее время много говорят о присутствии в ряде государств Африки российских инструкторов, в том числе из "Группы Вагнера". Западные политики и СМИ пытаются обвинять их в дестабилизации ситуации в тех странах континента, где они находятся…— Все как раз наоборот. Дело в том, что в ряде стран континента политическая ситуация крайне нестабильна, в различных районах там действуют всякие вооруженные группы и группировки, которые без конца воюют не только между собой, но и постоянно совершают набеги на города и села, на мирных жителей, похищают и убивают людей. Кто захочет вести бизнес в столь опасных условиях? "Вагнер" же и ей подобные российские структуры помогают восстанавливать в Африке спокойствие, мир, способствуя тем самым интенсификации торгово-экономических отношений.— Кстати, нестабильность не отпугивает ли российский бизнес от Африки?— Ну, представлять Африку исключительно как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя. Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так. Все имеющиеся предрассудки совместными усилиями надо сейчас во что бы то ни стало разрушать. Незнание Африки, по моему убеждению, — одна из существенных преград на пути развития наших торгово-экономических отношений. Возможно, куда большая, чем проблемы с логистикой и взаиморасчетами.Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии — легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты? Кто знает, что эпидемия ковида менее всего ударила как раз по Африке благодаря широкому распространению на континенте традиционной медицины?— Речь о вуду?— Ну, вуду — это скорее религия, я же говорю о таких вещах, как траволечение, массаж с применением маленьких деревянных молоточков, лечебные ванны, использование различных мазей и кремов, изготовленных из африканских растений и плодов деревьев.Кстати, обо всем этом и многом другом мы расскажем в середине октября в Москве, на первом деловом форуме, который организует наш Африканский бизнес-клуб, созданный, к слову, лишь весной нынешнего года. На него съедутся более 30 компаний из десяти стран континента. В столице России соберутся представители самых разных отраслей — сельского хозяйства, косметической индустрии, туризма.Знаете, в наших торгово-экономических отношениях сегодня сильный перекос. Так, доля российского экспорта — зерновых, нефти, газа — в Африку составляет 80 процентов, в то время как доля африканского импорта в Россию равна 20 процентам — это главным образом сельхозпродукция. Надеемся, что набирающее обороты сотрудничество между деловыми людьми России и Африки вскоре изменит это соотношение, сделает его более справедливым.

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интервью, африка, россия, москва