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В Госдуме предложили ввести единый набор для первоклассника - РИА Новости, 26.08.2024
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15:20 26.08.2024 (обновлено: 15:23 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gosduma-1968540129.html
В Госдуме предложили ввести единый набор для первоклассника
В Госдуме предложили ввести единый набор для первоклассника - РИА Новости, 26.08.2024
В Госдуме предложили ввести единый набор для первоклассника
Необходимо ввести единый набор для первоклассника в России, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:20
2024-08-26T15:23
общество
россия
татьяна буцкая
федеральная служба государственной статистики (росстат)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Необходимо ввести единый набор для первоклассника в России, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Мы идем к тому, чтобы был единый набор для первоклассника, который бы мы могли гарантировать каждому школьнику", - сказала Буцкая на пресс-конференции, приуроченной к началу учебного года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат отметила, что если существует набор для новорожденного, то необходимо ввести аналогичный федеральный набор для первоклассника. По её мнению, это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. Ранее согласно расчетам Росстата стоимость сбора первоклассника в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года - до 32,1 тысячи рублей, при этом девочку собрать в школу традиционно дороже, чем мальчика. Согласно расчетам РИА Новости, стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали ручки - на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку, затем следуют карандаши и фломастеры - на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор соответственно. Стоимость учебников увеличилась за год на 7,5% - до 628 рублей за книгу. Более скромно цены росли на альбомы для рисования (на 6,7%, до 123 рублей), тетради (на 6,5%, до 14,1 рубля) и рюкзаки (на 4,7%, до 2,5 тысячи рублей). Стоимость одежды и обуви для девочек в этом году выросла на 6,7% и составила 28,1 тысячи рублей, а для мальчиков - на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего среди детской одежды выросли цены на футболки - почти на 11%, до 521 рубля, а также на джемперы - на 9,2%, до 1,4 тысячи рублей. Самым дорогим предметом гардероба первоклассника традиционно является зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее - 4,3 тысячи рублей. Далее идет спортивный костюм: он подорожал на 7,4% и теперь стоит 2,5 тысячи рублей. Среди обуви дороже всего обойдутся зимние ботинки, стоимость которых увеличилась до 2,6 тысячи рублей с 2,5 тысячи рублей годом ранее. Среди товаров исключительно для девочек больше всего подорожали юбки - на 7%, до 1,5 тысячи рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила по итогам июля 1,4 тысячи рублей. За детское платье в этом году в июле пришлось отдать на 4,4% больше, чем год назад, - почти 2 тысячи рублей. Что касается одежды для мальчиков, сорочки увеличились в цене на 10,4% и теперь стоят 1,2 тысячи рублей, а брюки - на 9,4%, до 1,9 тысячи рублей. Таким образом, собрать девочку в школу будет стоить 34,5 тысячи рублей, а мальчика - 29,8 тысячи рублей. По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле составила 9,1%.
https://ria.ru/20240815/shkola-1966301407.html
https://sn.ria.ru/20240826/shkola-1968532988.html
https://ria.ru/20240810/gosduma-1965321125.html
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общество, россия, татьяна буцкая, федеральная служба государственной статистики (росстат), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести единый набор для первоклассника

Депутат Буцкая призвала ввести единый набор для первоклассника в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУченики
Ученики - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Необходимо ввести единый набор для первоклассника в России, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
"Мы идем к тому, чтобы был единый набор для первоклассника, который бы мы могли гарантировать каждому школьнику", - сказала Буцкая на пресс-конференции, приуроченной к началу учебного года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Депутат отметила, что если существует набор для новорожденного, то необходимо ввести аналогичный федеральный набор для первоклассника. По её мнению, это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.
Ранее согласно расчетам Росстата стоимость сбора первоклассника в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года - до 32,1 тысячи рублей, при этом девочку собрать в школу традиционно дороже, чем мальчика.
Согласно расчетам РИА Новости, стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали ручки - на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку, затем следуют карандаши и фломастеры - на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор соответственно. Стоимость учебников увеличилась за год на 7,5% - до 628 рублей за книгу. Более скромно цены росли на альбомы для рисования (на 6,7%, до 123 рублей), тетради (на 6,5%, до 14,1 рубля) и рюкзаки (на 4,7%, до 2,5 тысячи рублей).
Стоимость одежды и обуви для девочек в этом году выросла на 6,7% и составила 28,1 тысячи рублей, а для мальчиков - на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего среди детской одежды выросли цены на футболки - почти на 11%, до 521 рубля, а также на джемперы - на 9,2%, до 1,4 тысячи рублей.
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Самым дорогим предметом гардероба первоклассника традиционно является зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее - 4,3 тысячи рублей. Далее идет спортивный костюм: он подорожал на 7,4% и теперь стоит 2,5 тысячи рублей. Среди обуви дороже всего обойдутся зимние ботинки, стоимость которых увеличилась до 2,6 тысячи рублей с 2,5 тысячи рублей годом ранее.
Среди товаров исключительно для девочек больше всего подорожали юбки - на 7%, до 1,5 тысячи рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила по итогам июля 1,4 тысячи рублей. За детское платье в этом году в июле пришлось отдать на 4,4% больше, чем год назад, - почти 2 тысячи рублей. Что касается одежды для мальчиков, сорочки увеличились в цене на 10,4% и теперь стоят 1,2 тысячи рублей, а брюки - на 9,4%, до 1,9 тысячи рублей.
Таким образом, собрать девочку в школу будет стоить 34,5 тысячи рублей, а мальчика - 29,8 тысячи рублей.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле составила 9,1%.
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ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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