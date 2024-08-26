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Немецкий депутат высказался о задержании Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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16:10 26.08.2024 (обновлено: 16:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/germanija-1968555176.html
Немецкий депутат высказался о задержании Дурова
Немецкий депутат высказался о задержании Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Немецкий депутат высказался о задержании Дурова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тюрьме потому, что защищает свободу, а его задержание является очередным примером атаки западных стран на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:10
2024-08-26T16:20
в мире
технологии
павел дуров
евгений шмидт
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тюрьме потому, что защищает свободу, а его задержание является очередным примером атаки западных стран на защищенную коммуникацию граждан, сказал в понедельник депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. "Задержание (Дурова - ред.) является очередным примером того, как правительства в Берлине, Париже и Брюсселе все больше атакуют и осложняют защищенную и зашифрованную коммуникацию между гражданами. Меня нисколько не удивляет, что я до сих пор не могу найти ни одного пресс-релиза "Репортеров без границ" или Human Rights Watch, в котором бы критиковалось его задержание и содержалось требование его освобождения", - заявил Шмидт. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/sayty-1968517741.html
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в мире, технологии, павел дуров, евгений шмидт, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Евгений Шмидт, Задержание Павла Дурова во Франции
Немецкий депутат высказался о задержании Дурова

Депутат АдГ Шмидт назвал задержание Дурова примером атаки Запада на свободу

© Фото : Du Rove's Channel/TelegramПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Du Rove's Channel/Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тюрьме потому, что защищает свободу, а его задержание является очередным примером атаки западных стран на защищенную коммуникацию граждан, сказал в понедельник депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.
«
"Задержание (Дурова - ред.) является очередным примером того, как правительства в Берлине, Париже и Брюсселе все больше атакуют и осложняют защищенную и зашифрованную коммуникацию между гражданами. Меня нисколько не удивляет, что я до сих пор не могу найти ни одного пресс-релиза "Репортеров без границ" или Human Rights Watch, в котором бы критиковалось его задержание и содержалось требование его освобождения", - заявил Шмидт.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Вчера, 14:17
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Италии предположили, кому следующему заткнут рот после задержания Дурова
25 августа, 23:48
 
В миреТехнологииПавел ДуровЕвгений ШмидтЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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