https://ria.ru/20240826/forbes-1968449622.html

"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе

"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 26.08.2024

"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе

Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:15

2024-08-26T10:15

2024-08-26T15:43

в мире

курская область

красноармейск

донецкая народная республика

ирина верещук

вооруженные силы украины

sunday times

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском", — говорится в материале.Обозреватель указал, что российские силы продолжают свое наступление на этом направлении фронта, несмотря на попытку ВСУ добиться их переправки в Курскую область.Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

https://ria.ru/20240825/plan-1968348286.html

курская область

красноармейск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, красноармейск, донецкая народная республика, ирина верещук, вооруженные силы украины, sunday times, forbes, политика, украина