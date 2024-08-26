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"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 26.08.2024
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10:15 26.08.2024 (обновлено: 15:43 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/forbes-1968449622.html
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 26.08.2024
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе
Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:15
2024-08-26T15:43
в мире
курская область
красноармейск
донецкая народная республика
ирина верещук
вооруженные силы украины
sunday times
forbes
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.&quot;Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском&quot;, — говорится в материале.Обозреватель указал, что российские силы продолжают свое наступление на этом направлении фронта, несмотря на попытку ВСУ добиться их переправки в Курскую область.Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
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курская область
красноармейск
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в мире, курская область, красноармейск, донецкая народная республика, ирина верещук, вооруженные силы украины, sunday times, forbes, политика, украина
В мире, Курская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Sunday Times, Forbes, Политика, Украина
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе

Forbes: ВСУ пожалеют об атаке в Курской области, если потеряют Красноармейск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.
«

"Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском", — говорится в материале.

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Обозреватель указал, что российские силы продолжают свое наступление на этом направлении фронта, несмотря на попытку ВСУ добиться их переправки в Курскую область.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
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В миреКурская областьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаИрина ВерещукВооруженные силы УкраиныSunday TimesForbesПолитикаУкраина
 
 
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