"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе
Forbes: ВСУ пожалеют об атаке в Курской области, если потеряют Красноармейск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Командование ВСУ пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.
«
"Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что российские силы продолжают свое наступление на этом направлении фронта, несмотря на попытку ВСУ добиться их переправки в Курскую область.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России
25 августа, 13:20