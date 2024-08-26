Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram
ЕК: Евросоюз следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с Францией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии.
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"Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, если это будет уместно", - сказал собеседник агентства.
Симоньян рассказала, почему задержали Дурова
25 августа, 16:06
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест основателя Telegram Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.