https://ria.ru/20240826/evrosojuz-1968576730.html

Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram

Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram - РИА Новости, 26.08.2024

Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram

Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:16

2024-08-26T17:16

2024-08-26T17:16

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задержание павла дурова во франции

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии. "Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, если это будет уместно", - сказал собеседник агентства. Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест основателя Telegram Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html

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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции