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Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram - РИА Новости, 26.08.2024
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17:16 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/evrosojuz-1968576730.html
Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram
Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram - РИА Новости, 26.08.2024
Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram
Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:16
2024-08-26T17:16
в мире
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии. "Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, если это будет уместно", - сказал собеседник агентства. Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест основателя Telegram Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html
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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Евросоюз готов сотрудничать с властями Франции по ситуации с Telegram

ЕК: Евросоюз следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с Францией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с властями Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии.
«
"Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, если это будет уместно", - сказал собеседник агентства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Симоньян рассказала, почему задержали Дурова
25 августа, 16:06
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест основателя Telegram Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Отжать не получится". В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram
Вчера, 15:00
 
В миреТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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