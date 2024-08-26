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Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор - РИА Новости, 26.08.2024
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18:54 26.08.2024 (обновлено: 19:08 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/eks-posol-1968600582.html
Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор
Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор - РИА Новости, 26.08.2024
Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор
Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:54
2024-08-26T19:08
справки
украина
казахстан
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима", - огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии.Адвокат Врублевского Дмитрий Кирсанов сообщил РИА Новости, что обжалует приговор, как только получит его текст.Врублевскому вменяют пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.
https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html
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справки, украина, казахстан, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия
Справки, Украина, Казахстан, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Россия
Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор

Суд приговорил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского к шести годам колонии

© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетиБывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима", - огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.
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В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии.
Адвокат Врублевского Дмитрий Кирсанов сообщил РИА Новости, что обжалует приговор, как только получит его текст.
Врублевскому вменяют пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.
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