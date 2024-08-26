https://ria.ru/20240826/eks-posol-1968600582.html

Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор

Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор - РИА Новости, 26.08.2024

Экс-послу Украины, призывавшему убивать русских, вынесли приговор

Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:54

2024-08-26T18:54

2024-08-26T19:08

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии заочно бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима", - огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии.Адвокат Врублевского Дмитрий Кирсанов сообщил РИА Новости, что обжалует приговор, как только получит его текст.Врублевскому вменяют пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.

https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html

https://ria.ru/20240719/farion-1960831527.html

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Наталья Макарова

справки, украина, казахстан, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия