Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/eks-posol-1968410919.html
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 26.08.2024
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:16
2024-08-26T00:16
украина
казахстан
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде. Врублевский обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД РФ.
https://ria.ru/20240611/arest-1952281405.html
https://ria.ru/20240820/moskalkova-1967399118.html
украина
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, казахстан, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Казахстан, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских

Суд начнет заочно изучать дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму
11 июня, 20:47
Врублевский обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД РФ.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова
20 августа, 18:50
 
УкраинаКазахстанРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала