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Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 26.08.2024
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:16
2024-08-26T00:16
2024-08-26T00:16
украина
казахстан
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде. Врублевский обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД РФ.
https://ria.ru/20240611/arest-1952281405.html
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украина, казахстан, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Казахстан, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
Суд начнет заочно изучать дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских