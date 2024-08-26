https://ria.ru/20240826/ege-1968508266.html

Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году

Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024

Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году

Около 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было найдено в интернете, следует из материалов Рособрнадзора. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:43

2024-08-26T13:43

2024-08-26T13:45

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было найдено в интернете, следует из материалов Рособрнадзора. "Проверка сайтов в сети "Интернет" на предмет размещения в период подготовки и проведения ГИА информации, содержащейся в КИМ ЕГЭ. В 2024 году выявлено 44 КИМ ЕГЭ в сети "Интернет", - говорится в презентации, которую ведомство представило на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. В этом году ЕГЭ сдавали около 700 тысяч школьников. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что аттестация 2024 года прошла штатно и на высоком организационном уровне.

https://na.ria.ru/20240826/misis-1967818677.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование