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Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
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13:43 26.08.2024 (обновлено: 13:45 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ege-1968508266.html
Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году
Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году
Около 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было найдено в интернете, следует из материалов Рособрнадзора. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:43
2024-08-26T13:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было найдено в интернете, следует из материалов Рособрнадзора. "Проверка сайтов в сети "Интернет" на предмет размещения в период подготовки и проведения ГИА информации, содержащейся в КИМ ЕГЭ. В 2024 году выявлено 44 КИМ ЕГЭ в сети "Интернет", - говорится в презентации, которую ведомство представило на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. В этом году ЕГЭ сдавали около 700 тысяч школьников. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что аттестация 2024 года прошла штатно и на высоком организационном уровне.
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Варвара Скокшина
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Не менее 44 вариантов ЕГЭ "утекло" в интернет в 2024 году

Рособрнадзор: около 44 вариантов ЕГЭ нашли в интернете

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольник перед началом единого государственного экзамена
Школьник перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьник перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 44 контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было найдено в интернете, следует из материалов Рособрнадзора.
"Проверка сайтов в сети "Интернет" на предмет размещения в период подготовки и проведения ГИА информации, содержащейся в КИМ ЕГЭ. В 2024 году выявлено 44 КИМ ЕГЭ в сети "Интернет", - говорится в презентации, которую ведомство представило на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
В этом году ЕГЭ сдавали около 700 тысяч школьников. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что аттестация 2024 года прошла штатно и на высоком организационном уровне.
А.А. Черникова - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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